Киев объявил в розыск президента ЦСКА Гинера и вице-спикера Думы Бабакова

МВД Украины объявило в розыск вице-спикера Госдумы Бабакова и президента ЦСКА Гинера, ранее их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Активы Гинера на Украине национализировали

Евгений Гинер (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена, президента ЦСКА Евгения Гинера и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, следует из базы данных ведомства.

Их считают виновными в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины (ч. 2, 3 ст. 110 УК Украины). Гинера также заочно арестовали, в отношении Бабакова мера пресечения не избиралась. Оба числятся «скрывающимися от органов досудебного расследования»: Гинер — с 14 августа, Бабаков — с 16 апреля.

РБК обратился за комментарием к представителю Бабакова. Гинер от комментариев отказался.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины летом заочно предъявило Гинеру обвинение в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины). Бабакову похожие обвинения заочно предъявили в конце ноября, до этого его обвинили в «оправдании агрессии» против Украины.

В ГБР утверждали, что Гинер связан со строительством двух теплоэлектростанций в Крыму и поставками боеприпасов для российской армии. Также в середине июля ГБР отчиталось о национализации активов компаний на Украине, связанных с Гинером. В частности, переведены в собственность государства 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк». Арестованы 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», а также семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн, рассматривается вопрос об их национализации. Под национализацию также попали активы, связанные с Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами.

В ноябре прошлого года прошли обыски в компании VS Energy, в числе акционеров которой «Страна.ua» называла Гинера, Бабакова, а также бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. По данным издания, компания занимала 10% энергетического рынка Украины. Согласно заявлению VS Energy, Бабаков и Воеводин не владели ее акциями, а Гинер перестал быть акционером после 2014 года.