На Украине завели дело против Евгения Гинера из-за Крыма и поставок армии

Киев обвинил бизнесмена в действиях, целью которых было «изменение границ территории и госграницы Украины», в связи со строительством ТЭС в Крыму

Евгений Гинер (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Госбюро расследований Украины и СБУ предъявили обвинения российскому бизнесмену, президенту ЦСКА Евгению Гинеру, утверждая, что тот связан со строительством двух теплоэлектростанций в Крыму и поставками боеприпасов для российской армии. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Речь идет о Балаклавской и Таврической ТЭС на территории Крыма, уточнили в ГБР. Ведомство считает, что Гинер «через подконтрольную ему компанию обеспечил [их] строительство». Обе станции соединены с электросетями России, что навредило «энергетической безопасности Украины, способствовало зависимости Крыма от России в энергетическом секторе».

СБУ утверждает, что Гинер «в качестве владельца управляющей компании» Конструкторского бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина поручил поставлять патроны для различных видов стрелкового оружия в Минобороны России и другие российские военные формирования.

Гинера обвинили в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

РБК обратился за комментарием к Евгению Гинеру.

В середине июля ГБР отчиталось о национализации активов компаний на Украине, связанных с Гинером. В частности, переведены в собственность государства 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк». Арестованы 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», а также семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн, рассматривается вопрос об их национализации. Под национализацию также попали активы, связанные с Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами.

В 2014 году в ответ на вопрос о возможности вывода активов с Украины Гинер исключил такой вариант: «А что выводить? Стоит очередь из покупателей на бизнес на Украине?» По его словам, компании продолжали работать, но тогда он не уточнил, каким бизнесом владеет в этом государстве. «Конечно, тяжело сейчас на Украине, но я думаю, что все вернется на круги своя, и дружеские отношения России с Украиной возобновятся, и все уладится», — добавил он.