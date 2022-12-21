Собянин объяснил запрет на митинги невозможностью санитарного контроля

Собянин выразил надежду, что в будущем жители Москвы смогут свободно принимать участие во всех публичных мероприятиях, однако объяснил, что на митингах невозможно контролировать соблюдение санитарных мер

Фото: Андрей Любимов / РБК

В будущем, при улучшении эпидемиологической ситуации, жители столицы смогут принимать свободное участие во всех мероприятиях, в том числе в митингах. Об этом на выступлении в Мосгордуме заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер, но я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что культурные и спортивные мероприятия в столице проводятся в ограниченных пространствах или помещениях с полным контролем находящихся в них лиц. Также помогает контролировать такие места и система QR-кодов, указал мэр. «Как только представится возможность — мы отменим эти ограничения. Но сегодня они необходимы», — добавил он.

В Москве запрещено проводить любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты. Власти города объясняют это противоэпидемическими мерами, которые действуют со времен пандемии коронавируса, хотя еще в марте разрешили проведение культурных и спортивных мероприятий. Все остальные ограничения из-за COVID-19 Роспотребнадзор снял летом.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции ранее при отказах в согласовании митингов заявляли, что «принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений <...> не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий».