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Госдума одобрила запрет на митинги у школ и зданий госорганов

Список мест, где после окончательного принятия проекта нельзя будет проводить митинги, смогут по объективным причинам расширять власти регионов. Законопроект также запрещает иноагентам организовывать демонстрации
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий проводить митинги и демонстрации в некоторых местах. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

К местам, где в соответствии с инициативой запрещено будет проводить митинги, относятся территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц; детские и спортивные площадки; культовые помещения и территории органов публичной власти. Власти субъектов смогут дополнительно определить другие категории объектов, рядом с которыми запрещено проводить собрания, если это связано с историческими и другими объективными особенностями региона.

Этим же документом иностранным агентам запрещается организовывать митинги.

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Один из авторов законопроекта Андрей Климов пояснял, что инициатива направлена на «усиление защиты общества и государства от угроз, вызванных развязанной Западом тотальной гибридной войной с Россией». В документе содержатся и другие поправки, он развивает положения уже принятого Госдумой законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и вносит изменения в законы «Об образовании», «О военной службе», «О государственной службе» и другие.

Сейчас митинги запрещено проводить у опасных производственных объектов, на путепроводах, железнодорожных магистралях, территориях рядом с резиденциями президента, зданиями судов и экстренных служб, а также рядом с местами лишения свободы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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