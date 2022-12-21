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Финский главком заявил о способности армии «вести войну, как на Украине»

Командующий ВС Финляндии заявил о способности армии «вести войну, как на Украине»
Страна имеет значительные оборонительные возможности и способна вести «такую же войну, как на Украине», заявил командующий ВС генерал Тимо Кивинен, указав на «самую большую огневую мощь в Европе»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия имеет значительные оборонительные возможности и способна вести «такую же войну, как на Украине», заявил командующий вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен в интервью Bloomberg.

«На душу населения у нас, вероятно, самая большая огневая мощь в Европе», — отметил генерал.

Финская сторона разочарована тем, что страна до сих пор не вступила в НАТО спустя полгода после того, как ее вместе со Швецией официально пригласили в альянс. В результате оба государства оказались в так называемой серой зоне — между отказом от неприсоединения к блоку и защитой в рамках ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока). По словам Кивинена, Финляндия довела свои расходы на оборону до 2% от ВВП (в 2006 году министры обороны натовских стран приняли решение о выделении не менее 2% своего валового внутреннего продукта на оборону).

Хотя население Финляндии составляет всего 5,5 млн человек, у нее больше артиллерии, чем совместно у Франции и Германии. В случае военных действий страна может мобилизовать до 280 тыс. солдат — больше, чем Великобритания, говорит он.

Финские истребители F/A-18 Hornet вскоре заменят 64 самолета F-35A. На море страна обладает развитой береговой обороной и имеет мелководный флот, приспособленный для скалистых побережий Балтийского моря, а также у нее есть возможности для боевых действий в Арктике и Лапландии.

В конце июня Кивинен говорил, что Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и способна оказать сопротивление, если оно произойдет. «Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там [на Украине], — с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен. Помимо всего прочего, страна запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км и собирается заказать четыре новых боевых корабля и до 2 тыс. беспилотников, сообщал Reuters.

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После начала военных действий на Украине Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО. В середине мая они подали заявки, в конце июня альянс официально пригласил их вступить в свои ряды. Однако процесс затягивается из-за Венгрии и Турции, которые пока не одобрили вступление этих государств в блок.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия НАТО Россия
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