Зеленский подписал закон об отправке украинских военных за границу

Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отправке подразделений Вооруженных сил Украины за границу, следует из карточки инициативы Верховной рады.

Законопроект, внесенный Зеленским в Раду 22 сентября, разрешает направлять подразделения ВСУ за границу для выполнения задач в сфере национальной безопасности и обороны. В частности, военнослужащие ВМС Украины смогут проходить обучение на военных кораблях, находящихся в Турции и Великобритании.

«Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоению и подготовке к использованию которой требуются длительные циклы подготовки», — говорится в пояснительной записке.

В марте Зеленский подписал закон, разрешающий направлять подразделения ВСУ за границу в период военного положения. Документ предусматривает, что такие решения будет принимать президент для обеспечения безопасности и обороны страны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Новый закон расширяет этот механизм и позволяет направление ВСУ за рубеж не только во время военного положения, но и для выполнения более широкого круга задач, связанных с национальной безопасностью и обороной. Например для учебы, обмена опытом, получения и освоения военной техники от партнеров даже вне рамок военного положения.



Такой закон делает процедуру отправки военных за рубеж более прозрачной, постоянной и институционализированной, а не временной, как ранее.