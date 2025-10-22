Зеленский подписал закон об отправке украинских военных за границу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отправке подразделений Вооруженных сил Украины за границу, следует из карточки инициативы Верховной рады.
Законопроект, внесенный Зеленским в Раду 22 сентября, разрешает направлять подразделения ВСУ за границу для выполнения задач в сфере национальной безопасности и обороны. В частности, военнослужащие ВМС Украины смогут проходить обучение на военных кораблях, находящихся в Турции и Великобритании.
«Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоению и подготовке к использованию которой требуются длительные циклы подготовки», — говорится в пояснительной записке.
В марте Зеленский подписал закон, разрешающий направлять подразделения ВСУ за границу в период военного положения. Документ предусматривает, что такие решения будет принимать президент для обеспечения безопасности и обороны страны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Новый закон расширяет этот механизм и позволяет направление ВСУ за рубеж не только во время военного положения, но и для выполнения более широкого круга задач, связанных с национальной безопасностью и обороной. Например для учебы, обмена опытом, получения и освоения военной техники от партнеров даже вне рамок военного положения.
Такой закон делает процедуру отправки военных за рубеж более прозрачной, постоянной и институционализированной, а не временной, как ранее.
