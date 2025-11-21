 Перейти к основному контенту
Токаев поддержал план Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал план главы США Дональда Трампа по Украине, сообщает пресс-служба «Акорды».

«В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия <...> Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план», — сказал глава республики на брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Накануне NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине. Вскоре украинский народный депутат Алексей Гончаренко после встречи президента Владимира Зеленского с представителями США обнародовал мирный план, предложенный американской стороной.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через сто дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются российскими территориями.

Зеленский заявил, что получил «план Трампа» и готов обсудить его пункты с американским лидером.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
