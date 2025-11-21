Токаев поддержал план Трампа по Украине

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал план главы США Дональда Трампа по Украине, сообщает пресс-служба «Акорды».

«В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия <...> Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план», — сказал глава республики на брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Накануне NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине. Вскоре украинский народный депутат Алексей Гончаренко после встречи президента Владимира Зеленского с представителями США обнародовал мирный план, предложенный американской стороной.

Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через сто дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются российскими территориями.

Зеленский заявил, что получил «план Трампа» и готов обсудить его пункты с американским лидером.