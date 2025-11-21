Токаев поддержал план Трампа по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал план главы США Дональда Трампа по Украине, сообщает пресс-служба «Акорды».
«В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия <...> Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план», — сказал глава республики на брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Накануне NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине. Вскоре украинский народный депутат Алексей Гончаренко после встречи президента Владимира Зеленского с представителями США обнародовал мирный план, предложенный американской стороной.
Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через сто дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются российскими территориями.
Зеленский заявил, что получил «план Трампа» и готов обсудить его пункты с американским лидером.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин