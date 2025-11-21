Суд не стал закрывать процесс по иску об изъятии активов Кибовского

Судья отказалась удовлетворить ходатайство и оставила открытым процесс по иску прокуратуры к экс-главе департамента культуры Москвы. Представители ответчиков настаивали на закрытии процесса для защиты частной жизни

Александр Кибовский (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

В Кунцевском районном суде Москвы проходит заседание по существу по иску Генеральной прокуратуры к бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, а также к членам семьи бывшего главы Таможенного комитета Анатолия Круглова, умершего в 2015 году.

Кибовский, а также проходящий с экс-чиновником по уголовному делу бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков участвуют в заседании по видеосвязи. В начале слушаний представители ответчиков просили суд закрыть процесс для защиты частной семейной жизни. Но, по решению судьи Ольги Долбилиной, он остался открытым.

В начале слушаний представители ответчиков подали ходатайство об отложении процесса. Они указали, что приложение к иску насчитывает 5305 листов, в связи с чем у них не было возможности подготовить обоснованную позицию. Кибовский пояснил, что содержится в шестиместной камере и физически не мог ознакомиться с 22 томами дела. Прокурор отметила, что иск был принят к производству 7 ноября и у ответчиков было достаточно времени изучить материалы. Судья в удовлетворении ходатайства отказала.

Представитель Нероденкова также заявил ходатайство об отводе судьи, поскольку есть основания сомневаться в ее объективности и беспристрастности. Оно также было отклонено.

Александр Кибовский находится в СИЗО с июля 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество. По версии следствия, с 2017 по 2023 год в сговоре с другими обвиняемыми он получал взятки за помощь в оформлении госконтрактов коммерческим организациям. Общий размер незаконно полученных средств составил более 114 млн руб. Виновным себя Кибовский не признает. Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры указаны 11 физических лиц и пять компаний: помимо Кибовского это его бывшая супруга Анастасия и ее отец Юрий Авельцов, а также Нероденков и члены его семьи, в том числе жена Маргарита Нероденкова-Круглова, дочь первого председателя Таможенного комитета России Анатолия Круглова. Кибовский считает, что поводом стало «желание раскулачить наследников создателя Таможенного комитета России генерала А.С.Круглова».

Кибовский и его представитель Юлия Потапова также ходатайствовали о запросе справки в одном из банков, чтобы установить факт, что все зачисления на счет экс-чиновника были от мэрии Москвы. «Это ключевой пункт, чтобы доказать законность полученных мною средств», — заявил подсудимый.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку предоставлять доказательства невиновности должны адвокаты защиты. Прокурор также отметила, что защитник не представила каких-либо запросов, на которые не успела получить ответ к сегодняшнему заседанию.

Кибовский также попросил суд запросить официальную информацию из банка о списании с его зарплатных счетов 20 млн и 36,7 млн руб. для покупки квартир, чтобы доказать законный характер средств, на которые было приобретено имущество. В удовлетворении этого ходатайства судья также отказала.

Как ранее сообщили РБК источники, в антикоррупционном иске говорится, что суммарный задекларированный доход бывшего начальника департамента культуры, его супруги и несовершеннолетнего ребенка с 2010 по 2024 год включительно составил почти 211,7 млн руб. Проверка, однако, установила, что «с целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников, в том числе на отца супруги и доверенных лиц».