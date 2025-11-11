Кибовский связал изъятие активов с «раскулачиванием» экс-главы таможни

В СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кибовский заявил, что дело против него связано с желанием «раскулачить наследников создателя Таможенного комитета», передала адвокат. Экс-чиновника задержали в 2024 году по обвинению во взятках

Александр Кибовский (на экране слева) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывший руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, ответил на иск об изъятии имущества и других активов у него, членов его семьи и связанных с ним лиц. Его заявление, сделанное в «Матросской Тишине», передала РБК адвокат Юлия Потапова.

Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры указаны 11 физических лиц и пять компаний: помимо Кибовского, это его бывшая супруга Анастасия и ее отец Юрий Авельцов, а также проходящий с экс-чиновником по уголовному делу бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков и члены его семьи, в том числе жена Маргарита Нероденкова-Круглова — дочь первого председателя Таможенного комитета РСФСР Анатолия Круглова.

Александр Кибовский называет причиной возбуждения дела «желание раскулачить наследников создателя Таможенного комитета России генерала А.С. Круглова», передала РБК его адвокат. Поскольку Круглов умер еще в 2015 году, то теперь, чтобы «добраться за гробом до активов его семьи и наследников, потребовалась заказная интрига», продолжает Кибовский.

Большую часть иска — 99 позиций из 105 — занимает именно их имущество, а к его семье относятся только шесть, купленные за зарплату, на что «есть четкие документы», подсчитал бывший чиновник. Имущество это, по переданным адвокатом словам Кибовского, было куплено задолго до его знакомства с зятем Круглова бизнесменом Нероденковым.

В список попали объекты, приобретенные еще в 1990-е годы, передал Кибовский через адвоката: «Уже по этой причине они никак не могут быть связаны с моим делом, по которому первая «взятка» якобы в 4,5 млн руб. появилась только в 2017 году, чему тоже нет никаких реальных подтверждений».

Кибовский, передала его адвокат, заявил о требованиях «конфисковать все подряд у граждан, которые вообще-то еще даже не дошли до судебного разбирательства». По его оценке, это соответствует «идущей ныне кампании по борьбе с коррупцией, которая у нас традиционно превратилась в кампанейщину и порождает еще больше беззакония», говорит адвокат.

Александр Кибовский с июля прошлого года находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество. По версии следствия, с 2017 по 2023 год в сговоре с другими обвиняемыми он получал взятки за помощь в оформлении госконтрактов коммерческим организациям. Общий размер полученных взяток составил более 114 млн руб. Виновным себя Александр Кибовский не признал. По словам Юлии Потаповой, преследование экс-чиновника следствие обосновывало показаниями директора Мосгорпарка Виктории Хабалоновой, которые та давала в качестве подозреваемой в посредничестве при даче взятки. Адвокат утверждала, что в обмен на показания следствие предложило Хабалоновой прекращение уголовного дела.

Как ранее сообщили РБК источники, знакомые с содержанием антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры к Кибовскому и связанным с ним лицам, в нем говорится, что суммарный задекларированный доход бывшего начальника департамента культуры, его супруги и несовершеннолетнего ребенка с 2010 по 2024 год включительно составил почти 211,7 млн руб. Но проверка установила, что «с целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников, в том числе на отца супруги и доверенных лиц», цитировали они иск. По словам источников, в документе говорится, что после знакомства Кибовского с Нероденковым в 2010 году на второго было записано имущество общей стоимостью более 1 млрд руб.

В иске, по сведениям собеседников издания, также было указано на коррупционные нарушения Анатолия Круглова, который вопреки закону занимался предпринимательской деятельностью, с прибыли от которой покупал имущество и создавал компании, которые регистрировал на своих дочерей, вовлекая родственников в незаконную схему по легализации и приумножению полученного коррупционным путем дохода.

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора Николая Винниченко к Кибовскому 6 ноября.

В отношении Александра Кибовского обвинительный приговор не вынесен, он знакомится с материалами уголовного дела, в суд первой инстанции дело еще не направлено, поэтому адвокат Юлия Потапова назвала исковое заявление Генпрокуратуры поданным преждевременно. К тому же, по ее оценке, оно является «голословным и не подтвержденным никакими доказательствами». Кибовский все свои доходы с 2004 года декларировал, о чем сторона защиты будет заявлять при рассмотрении искового заявления Генеральной прокуратуры, сказала Потапова РБК.