Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнал, что Киев внес в мирный план полную амнистию для всех сторон

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов опубликованного ранее мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает
The Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа американских высокопоставленных чиновников.

Изначально документ предлагал провести проверку всей международной помощи, полученной страной, чтобы, как пишет издание, «разоблачить предполагаемую коррупцию». Теперь же пункт изменен: все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны».

Axios рассказал о приложении к мирному плану США
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал на украинском языке проект 28-пунктного плана США по урегулированию конфликта на Украине. В 26-м пункте документа указано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за действия, совершенные во время войны», и обязуются не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы впоследствии.

Кроме того, на Украине ранее разгорелся скандал в «Энергоатоме». Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября сообщило о преступной группе, получавшей откаты 10–15% от контрактов. Организатором следствие назвало совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. У него прошли обыски, бизнесмен покинул страну.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Алексей Гончаренко мирный план США коррупция
