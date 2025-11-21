Politico узнало, что сказал Сибига на план США по урегулированию

Глава МИД Украины в ходе закрытой встречи с министрами иностранных дел стран ЕС заявил, что представленные в плане США условия для урегулирования невыполнимы. Европейские чиновники также раскритиковали американские предложения

Андрей Сибига (Фото: Nick Iwanyshyn / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о невозможности выполнить разработанный американской стороной план урегулирования, пишет Politico со ссылкой на источники. Опрошенные изданием европейские чиновники также сочли предложение «плохой сделкой» для Украины.

Свою позицию Сибига озвучил в ходе закрытой встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза. «Суть в том, что любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора. Это может лишь привести к новой войне и жестокости на Украине и во всей Европе», — процитировал Сибигу источник Politico, «непосредственно знакомый с высказываниями» главы украинского МИДа.

Собеседник издания из числа высокопоставленных европейских чиновников назвал предложение США «очень плохим планом». По его мнению, перечисленные в документе пункты отвечают интересам только российского президента Владимира Путина. «И есть сигналы, которые говорят, что украинцы должны его принять», — добавил он.

О разработке нового мирного плана для Украины, включающего 28 пунктов, ранее сообщил Axios. Позднее Белый дом уточнил, что при подготовке соглашения США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, поскольку условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон. Вашингтон пока не представил официальную версию документа. При этом NBC утверждает, что план уже получил одобрение от президента Дональда Трампа.

Предполагаемый текст документа вечером 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Следом текст с аналогичным содержанием представили Axios и Financial Times. Из перечисленных пунктов следует, что Украина будет должна отказаться от Донбасса и сократить свою армию в два или более раза. Кроме того, Киев должен закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО. Вместе с тем, как писал Axios, Украине будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне. Они будут действовать в течение первых десять лет и могут быть продлены по согласию сторон.

Украинские чиновники, с которыми поговорила Financial Times, заявили, что план соответствует максималистским требованиям Москвы и без существенных изменений Киев на него не согласится. В Кремле факт существования документа не подтверждали, но и не опровергали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил об отсутствии каких-либо «новаций» в дополнении к тому, что обсуждалось на саммите двух лидеров на Аляске.