Axios рассказал о приложении к мирному плану США

США представили Киеву приложение к мирному соглашению, в котором говорится о военном ответе со стороны Вашингтона и союзников в случае вторжения России на Украину, сообщает Axios. Эти гарантии будут действовать 10 лет

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Помимо мирного плана из 28 пунктов США представили Украине дополнительный проект соглашения из трех пунктов, сообщает Axios со ссылкой на документ.

В нем говорится, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», на что США вместе с союзниками будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы.

Такие гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с момента заключения мирного соглашения и могут быть продлены по взаимному согласию. Подлинность документа Axios подтвердили высокопоставленный чиновник Белого дома и источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Высокопоставленный чиновник добавил, что предложение предстоит обсудить с европейскими партнерами и оно еще может измениться.

Как пишет Axios, в документе оставлено место для подписей представителей Украины, США, Евросоюза, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил изданию, что Москва была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись от нее.

Издание опубликовало и полный текст мирного плана США из 28 пунктов. Он полностью совпадает с тем, что вечером 20 ноября обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Аналогичный проект появился и у Financial Times.

При этом The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала, что в опубликованном украинской стороной проекте была изменена формулировка одного из пунктов.

По словам собеседника WSJ, в документе содержался призыв провести аудит всей международной помощи, которую получила Украина, в качестве «шага по разоблачению предполагаемой коррупции». В обнародованной версии формулировка была изменена, теперь там говорится о том, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны». Это пункт 26 из проекта мирного плана.

Документ подразумевает в том числе гарантии безопасности Украины, ее обязательство не вступать в НАТО, поэтапное снятие санкций против России, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

При этом в пункте 10 сказано, что Украина утратит гарантии безопасности, если вторгнется в Россию или выпустит ракеты по Москве или Санкт-Петербургу. Если же Россия вторгнется в Украину, помимо «решительного скоординированного военного ответа», будут восстановлены все санкции, а «признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены», указано в документе.

О разработке нового мирного плана США из 28 пунктов первым сообщил Axios 19 ноября. По данным NBC и WSJ, американский президент Дональд Трамп поддерживает его. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение плана и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшие дни, сообщали в офисе украинского лидера. По информации Financial Times, в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер подпишет соглашение 27 ноября. В Кремле заявляли, что новых обсуждений после августовской встречи на Аляске президентов России и США не было.