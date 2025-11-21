Зеленский предложил депутата от своей партии на пост нового главы Минюста

Маслова избрали народным депутатом IX созыва в 2020 году. На выборах 2019-го он представлял интересы Зеленского в Днепре. Бывшего главу Минюста отстранили из-за коррупционного скандала, связанного с соратником Зеленского Миндичем

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил депутата от своей партии «Слуга народа» Дениса Маслова на должность министра юстиции. Это назначение заменит Германа Галущенко, которого уволили из-за коррупционного скандала.

«[Зеленский] предложил депутата Дениса Маслова в качестве министра юстиции», — написал Железняк в своем телеграм-канале.

Денису Маслову 42 года. Он стал народным депутатом IX созыва 11 июня 2020 года, заменив Александра Ткаченко, назначенного Министром культуры Украины. На очередных президентских выборах 2019 года он был доверенным лицом Зеленского в территориальном избирательном округе № 26 в Днепре.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, связанного с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о раскрытии коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских атомных электростанций. Следствие считает, что организатором схемы является Миндич.

Согласно данным НАБУ, бизнесмен и его сообщники вымогали у контрагентов откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая при этом блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. В связи с этим у Миндича и Галущенко были проведены обыски. Первый покинул Украину за несколько часов до их начала.

В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины — по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины».