 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Галущенко отреагировал на свое отстранение с поста главы Минюста Украины

Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко заявил, что «полностью согласен» со своим отстранением и готов принять его.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, связанного с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

«Не держусь за должность министра и не буду держаться <...> Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал Галущенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара»
Политика
Фото:Национальное антикоррупционное бюро Украины

В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича.

По версии НАБУ, бизнесмен и его соратники требовали у контрагентов откаты в размере 10–15% от суммы контрактов — под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. У Миндича и Галущенко прошли обыски, первый покинул Украину за несколько часов до их начала.

В 2020-2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины — по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
НАБУ Украина Герман Галущенко коррупция Юлия Свириденко

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн
Политика
Главу Минюста Украины отстранили от работы из-за коррупционного скандала
Политика
Глава администрации Киева обвинил Кличко в «личной коррупции»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Минфин России впервые займет на рынке в юанях Финансы, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов Общество, 11:26
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 11:25
В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК Политика, 11:22
Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева Политика, 11:20
В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной Общество, 11:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон Спорт, 11:14
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии Политика, 11:14
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 11:12
Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
РАДИО
 Общество, 11:11
Как выйти из карьерного тупика и найти новые возможности для роста Образование, 11:07
В Гонконге оправдали врача с деменцией по делу о смерти от укола ботокса Общество, 11:06