Галущенко отреагировал на свое отстранение с поста главы Минюста Украины

Герман Галущенко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко заявил, что «полностью согласен» со своим отстранением и готов принять его.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, связанного с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

«Не держусь за должность министра и не буду держаться <...> Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал Галущенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича.

По версии НАБУ, бизнесмен и его соратники требовали у контрагентов откаты в размере 10–15% от суммы контрактов — под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. У Миндича и Галущенко прошли обыски, первый покинул Украину за несколько часов до их начала.

В 2020-2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины — по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины.