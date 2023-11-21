Лавров выступил за механизм внешнего сопровождения по сектору Газа

В механизме должны участвовать страны региона, которые знают, какое решение поможет достичь устойчивого мира, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Для урегулирования палестино-израильского конфликта нужен механизм «внешнего сопровождения», в нем должны участвовать государства региона, заявил Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Трансляцию вел МИД России.

«Мы должны очень серьезно подумать, чтобы такой механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех», — сказал министр.

21 ноября встречу в Москве также должна провести контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с новым послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что позиция России основана на решениях Совбеза ООН, которые предусматривают создание двух независимых государств — Израиля и Палестины.

19 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников. По условиям сделки десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в обмен на пятидневное прекращение огня, отмечала газета. Однако в Белом доме эти данные опровергли. Президент США Джо Байден накануне счел сделку Израиля и ХАМАС по заложникам близкой к завершению.