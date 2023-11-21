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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Лавров выступил за механизм внешнего сопровождения по сектору Газа

Лавров: нужен механизм внешнего сопровождения для урегулирования в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В механизме должны участвовать страны региона, которые знают, какое решение поможет достичь устойчивого мира, заявил Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Для урегулирования палестино-израильского конфликта нужен механизм «внешнего сопровождения», в нем должны участвовать государства региона, заявил Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Трансляцию вел МИД России.

«Мы должны очень серьезно подумать, чтобы такой механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех», — сказал министр.

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21 ноября встречу в Москве также должна провести контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с новым послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что позиция России основана на решениях Совбеза ООН, которые предусматривают создание двух независимых государств — Израиля и Палестины.

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19 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли предварительного соглашения об освобождении заложников. По условиям сделки десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, будут освобождены в обмен на пятидневное прекращение огня, отмечала газета. Однако в Белом доме эти данные опровергли. Президент США Джо Байден накануне счел сделку Израиля и ХАМАС по заложникам близкой к завершению.

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Сергей Лавров сектор Газа Израиль Лига арабских государств Ближний Восток
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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