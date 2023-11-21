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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о провале десанта ВСУ в Херсонской области

Шойгу: попытки ВСУ провести десант на Херсонском направлении провалились
Сюжет
Военная операция на Украине
Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом, заявил глава Минобороны Шойгу. Всего, по его словам, с начала месяца украинская сторона потеряла свыше 13,7 тыс. человек
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки провести десантную операцию на херсонском направлении, но ни одна из них не увенчалась успехом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — рассказал Шойгу, его слова цитирует пресс-служба Минобороны.

По словам Шойгу, всего с начала месяца ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек, порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

В Херсонской области военные предотвратили высадку десанта ВСУ на Днепре
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона 19 ноября сообщил о пресечении попытки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин в Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожено две лодки, были убиты 11 солдат ВСУ.

Помимо этого в районе острова военные уничтожили украинский пункт временной дислокации.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября рассказал, что ВСУ потеряли до полутора-двух батальонов личного состава при переправе через Днепр. По его словам, российские военные устроили «огненный ад» в поселке Крынки на левом берегу Днепра, куда постоянно пытаются высадиться украинские подразделения.

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17 ноября Минобороны России передало, что более 460 украинских военных погибли или получили ранения на правом берегу Днепра при попытке высадиться на островах на херсонском направлении. По данным ведомства, ВСУ лишились двух танков, 17 машин и 16 орудий полевой артиллерии, а также одной боевой машины РСЗО «Град».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Виктория Громова Виктория Громова
Сергей Шойгу Херсонская область десант ВСУ
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