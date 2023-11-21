Бывший глава «Яндекса» Худавердян оспорил отказ в снятии санкций ЕС

Апелляционная жалоба экс-главы «Яндекса» Худавердяна на отказ в снятии санкций ЕС была зарегистрирована 16 ноября. В сентябре Европейский суд юстиции счел, что топ-менеджер остался связан с российской компанией после увольнения

Тигран Худавердян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян подал апелляционную жалобу на решение Европейского суда юстиции в Люксембурге оставить в силе санкции ЕС, введенные против него из-за конфликта на Украине.

Согласно данным суда, жалоба была зарегистрирована 16 ноября.

Худавердян попал под санкции ЕС 15 марта. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон (признан иноагентом в России) обвинил компанию в том, что та служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине.

Худавердян был управляющим директором группы компаний «Яндекс». За несколько часов до того, как против него были введены санкции, его также назначили генеральным директором компании в России. На следующий день он покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

В августе прошлого года Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Однако в начале минувшего сентября Европейский суд постановил оставить санкции против Худавердяна в силе, посчитав, что тот по-прежнему связан с «Яндексом», как консультант в учрежденном компанией Фонде общественных интересов.