Бывший глава «Яндекса» Худавердян оспорил отказ в снятии санкций ЕС
Бывший руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян подал апелляционную жалобу на решение Европейского суда юстиции в Люксембурге оставить в силе санкции ЕС, введенные против него из-за конфликта на Украине.
Согласно данным суда, жалоба была зарегистрирована 16 ноября.
Худавердян попал под санкции ЕС 15 марта. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон (признан иноагентом в России) обвинил компанию в том, что та служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине.
Худавердян был управляющим директором группы компаний «Яндекс». За несколько часов до того, как против него были введены санкции, его также назначили генеральным директором компании в России. На следующий день он покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
В августе прошлого года Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции.
Однако в начале минувшего сентября Европейский суд постановил оставить санкции против Худавердяна в силе, посчитав, что тот по-прежнему связан с «Яндексом», как консультант в учрежденном компанией Фонде общественных интересов.
Тигран Худавердян родился 28 декабря 1981 года в Ереване. Окончил физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. С апреля 2006 года начал работать в «Яндексе» как менеджер проектов; впоследствии руководил несколькими сервисами, в том числе «Яндекс.Браузером» и «Яндекс.Навигатором».
В 2015 году стал гендиректором «Яндекс.Такси», а в 2018-м, после объединения компании с активами Uber в России и СНГ, возглавил это совместное предприятие. Спустя год был назначен на должность управляющего директора группы компаний «Яндекс».
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