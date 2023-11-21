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Война санкций ,  
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Бывший глава «Яндекса» Худавердян оспорил отказ в снятии санкций ЕС

Бывший руководитель «Яндекса» Худавердян оспорил отказ в снятии санкций ЕС
Сюжет
Война санкций
Апелляционная жалоба экс-главы «Яндекса» Худавердяна на отказ в снятии санкций ЕС была зарегистрирована 16 ноября. В сентябре Европейский суд юстиции счел, что топ-менеджер остался связан с российской компанией после увольнения
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Тигран Худавердян
Тигран Худавердян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян подал апелляционную жалобу на решение Европейского суда юстиции в Люксембурге оставить в силе санкции ЕС, введенные против него из-за конфликта на Украине.

Согласно данным суда, жалоба была зарегистрирована 16 ноября.

Худавердян попал под санкции ЕС 15 марта. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон (признан иноагентом в России) обвинил компанию в том, что та служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине.

Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него
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Тигран Худавердян

Худавердян был управляющим директором группы компаний «Яндекс». За несколько часов до того, как против него были введены санкции, его также назначили генеральным директором компании в России. На следующий день он покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

В августе прошлого года Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Однако в начале минувшего сентября Европейский суд постановил оставить санкции против Худавердяна в силе, посчитав, что тот по-прежнему связан с «Яндексом», как консультант в учрежденном компанией Фонде общественных интересов.

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Тигран Худавердян родился 28 декабря 1981 года в Ереване. Окончил физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. С апреля 2006 года начал работать в «Яндексе» как менеджер проектов; впоследствии руководил несколькими сервисами, в том числе «Яндекс.Браузером» и «Яндекс.Навигатором».

В 2015 году стал гендиректором «Яндекс.Такси», а в 2018-м, после объединения компании с активами Uber в России и СНГ, возглавил это совместное предприятие. Спустя год был назначен на должность управляющего директора группы компаний «Яндекс».

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Виктория Громова Виктория Громова
Яндекс Тигран Худавердян санкции ЕС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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