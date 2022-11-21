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Военная операция на Украине ,  
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СК проверит новые высказывания Аскерова об армии

СК пообещал дать правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова «против вооруженных сил»
В апреле в его отношении возбудили дело о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Жукове. Аскеров заочно арестован и объявлен в розыск
Ровшан Аскеров
Ровшан Аскеров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку высказываниям игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, «направленным против Вооруженных сил России», говорится в сообщении ведомства.

«Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России», — заявили в СК, не уточнив, о каких конкретно словах Аскерова и о каком канале идет речь.

РБК обратился за комментарием к Ровшану Аскерову.

В конце апреля на Аскерова возбудили дело по ч. 4 ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма, включающая осквернение символов воинской славы России или оскорбление памяти защитников Отечества, совершенная с использованием интернета»). Он заочно арестован и объявлен в розыск.

По версии следствия, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) он опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Незадолго до возбуждения дела высказывания о маршале в интернете просил проверить Государственный исторический музей. Там сообщили, что некий пользователь называл Жукова «убийцей в погонах» и мародером, а сам музей — «псевдоисторическим».

Аскеров отвергал обвинения в реабилитации нацизма: «Как минимум в «Википедии» это все проверяется, и никакой лжи, клеветы там нет, а уж тем более реабилитации нацизма». Он также заявил РБК, что не рассматривает возможность возвращения в Россию. Об отъезде Аскеров сообщал в мае.

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Ровшан Аскеров Следственный комитет проверка «Что? Где? Когда?»
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