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Политологи назвали «СССР 2.0» и «Нацию Z» «образами будущего» России

Политологи назвали «СССР 2.0», новый НЭП и «Нацию Z» как «образы будущего» для России
Авторы доклада смоделировали варианты «образов будущего» России после «крушения миропорядка». В то же время политологи отметили, что скорее всего, страну ждет смешение всех предложенных «образов»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Попытка переосмысления советского опыта, возрождение НЭПа, а также сосредоточение на патриотизме и традиционных ценностях вошли в перечень возможных «образов будущего» для России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки» Фонда прогрессивной политики.

Представляя доклад директор фонда Олег Бондаренко напомнил, что начало дискуссии вокруг «образа будущего» России положила статья начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, в которой были предложены такие концепции, как «государство-роман», «Родина-мать с лазерным мечом», «пирожок» и др. «Наш доклад построен по принципу дискуссии авторов», — отметил Бондаренко. В число авторов также вошли президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.

Всего политологи предложили три варианта «образа будущего» для России, среди них:

  • «СССР 2.0» — как вариант «замыкания государства в самом себе». В то же время Серебренников отметил, что создать «абсолютно закрытую» экономическую систему в современном мире невозможно, поэтому речь идет скорее о «самодостаточной» системе. По его словам, воплотить этот «образ» в жизнь можно, преодолев структурные дисбалансы российской экономики: повысив производительность труда и введя госрегулирование цен. Сценарий предполагает глобальные инвестиции в инфраструктуру — «новые города, дороги и экосистемы, которые обеспечат занятость, рост населения и обратную релокацию». Должны быть «отрефлексированы, легализованы и признаны» национальная культура и российская история, что приведет к появлению «новой самоидентичности», подчеркнул Серебренников.
  • «НЭП 2.0» — максимально пространный, но векторный «образ», противостоящий «новому Госплану», пояснил Гращенков. В этом варианте российскому рынку необходимо перестроиться с учетом трех составляющих — четвертой промышленной революции, технологического и научного сотрудничества со странами, для которых Россия может стать «маяком», а также нового отношения к людям. Воплотить этот «образ» в жизнь может «максимизация свободы внутри страны», считает политолог: «Чем больше на нас давят снаружи, пытаясь вогнать в автаркию, тем важнее либерализовать внутреннее пространство. Должен появиться класс свободных людей». Речь идет о «прогрессивных патриотах», которые «не стесняются критиковать государство», но при этом «предлагают и могут взять судьбу в свои руки», добавил Гращенков.
  • «Нация Z» — вариант «нацбилдинга по-русски». Ключевым здесь должно стать «настоящее, а не декларативное постулирование семейных ценностей и стимулирование рождаемости», рассказал Бондаренко. «Уровень разводов и абортов в нашей стране является самым высоким в Европе, поэтому начинать нужно с головы, создавать условия и атмосферу, чтобы Россия рожала, а не вымирала», — отметил эксперт. Также этот «образ» предполагает перспективу легализации оружия, национализацию элит и «русскую репатриацию». «Безусловно, уехавших нужно возвращать, это люди, умеющие работать головой, зарабатывать и придумывать. Но для этого нужно создать культ труда и честного успеха, чтобы страна могла собирать свои самолеты, а не только заниматься промышленным шпионажем и серым импортом», — заключил директор фонда.

Впрочем, не стоит полагать, что какой-то из представленных «образов» может быть воплощен в чистом виде, резюмировал Бондаренко. По его мнению, Россию ждет «эклектическое сочетание» отдельных аспектов всех этих сценариев, из которых каждый может оказаться актуальным в тот или иной момент.

Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев с соавторами написал статью о восприятии базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России в начале ноября.

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Предложенная ими модель состоит из пяти блоков: человек, семья, общество, государство, страна. К каждому элементу «пентабазиса» подобраны ценностные месседжи: «патриотизм» (для уровня страны), «доверие к общественным институтам» (для уровня государства), «согласие» (для уровня общества), «традиции» (для уровня семьи), «созидание» (для уровня отдельной личности). Как рассказывал источник «Коммерсанта», статья была написана в марте, но уже к октябрю многие представления о «пентабазисе» изменились.

Кроме того, участники дискуссий в рамках поиска «укорененных в российской структуре метафор человека, общества и государства» выявили ряд концепций, в том числе:

  • «Государство-роман»: предполагает, что роман — это нечто завершенное, но там есть изменения, фабула, он «пишется коллективно гражданами-писателями», работает «по принципу чата в противоположность жестким, клишированным рифмам, цензуре».
  • «Российское будущее — это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем»: в ней главный герой должен был встретиться с положительными персонажами и познать светлую сторону.
  • «Государство — жар-птица»: последняя считается «неким предвестником экономической стабильности и искоренения коррупции», отметили авторы статьи.
  • «Родина-мать с лазерным мечом»: образ одновременно символизирует то, что отвоевали предки, и ориентирован в будущее, указали авторы.
  • «Дивный град» (общность вне зависимости от пола, расы и национальности, «жители града счастливы назло всем») и «Пирожок, который гармонично сочетает в себе разное — горькое, кислое и сладкое».
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия будущее СССР политологи
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