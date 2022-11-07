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Чиновник Кремля написал статью об образах будущего России

Чиновник Кремля Харичев написал статью об образах будущего России «Жар-птица» и «Пирожок»
Статья Александра Харичева и его соавторов написана на основе исследования методом групповых дискуссий. Их участники искали метафоры общества и государства, среди концепций названы «Жар-птица» и «Пирожок»
Фото: Максим Стулов / ТАСС
Фото: Максим Стулов / ТАСС

Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев с соавторами написал статью о восприятии базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России. Первым на нее обратил внимание «Коммерсантъ».

  • Статью вместе с Харичевым готовили декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, руководитель кафедры управления отраслевыми и региональными проектами Андрей Полосин, заместитель исполнительного директора Экспертного института социальных исследований по стратегии и прогнозированию Екатерина Соколова.
  • Исследование проводилось методом групповых дискуссий среди студентов МГУ и ВШЭ и преподавательского состава участников конференции в Севастополе с 4 марта по 20 мая, всего в нем участвовали 70 человек. Они отвечали на вопросы: что такое российская государственность? что будет в стране через десять лет? какое у нас будущее? что мы можем предложить миру и стране? как сделать так, чтобы будущее наступило?

Авторы пишут, что участники дискуссий в рамках поиска «укорененных в российской структуре метафор человека, общества и государства» выявили ряд концепций, среди которых следующие:

  • «Государство-роман». Она предполагает, что роман является чем-то завершенным, но в нем есть изменения, фабула, он «пишется коллективно гражданами-писателями», работает «по принципу чата в противоположность жестким, клишированным рифмам, цензуре».
  • «Российское будущее — это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем». В ней главный герой должен был встретиться с положительными персонажами и познать светлую сторону.
  • «Государство — жар-птица». Жар-птица является «неким предвестником экономической стабильности и искоренения коррупции», отметили авторы статьи.
  • «Родина-мать с лазерным мечом». Образ одновременно символизирует то, что отвоевали предки, и ориентирован в будущее, указали авторы.
  • «Дивный град» (общность вне зависимости от пола, расы и национальности, «жители града счастливы назло всем») и «Пирожок, который гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое».

По итогам дискуссий в исследовании была сформирована модель «пентабазис»: человек — семья — общество — государство — страна. Для человека ценностной доминантой было названо созидание, для семьи — традиции, для общества — согласие, для государства — доверие к институтам, для страны — патриотизм. «Участники групповой работы сочли, что «патриотизм» на уровне ценностных установок означает «идентифицировать себя со страной, связывать свою жизнь со страной, видеть в ней будущее своих детей», «гордиться страной», «понимать важность защиты целостности, суверенитета, независимости пути России», — говорится в исследовании.

Что касается уровня «семья», участники исследования озвучили тезис, что «европейское общество индивидуалистично, а у нас основная ценность: семья + семья с друзьями. Ценностной доминантой на этом уровне является «народ России — это семья семей», речь идет о стимулировании рождаемости и понятии «большой семьи».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Администрация президента России патриотизм ценности МГУ НИУ ВШЭ Александр Харичев
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