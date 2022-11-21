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В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в обход России

Боррель поддержал строительство новых транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России
Как указал глава евродипломатии, страны Средней Азии «стремятся диверсифицировать свои отношения и видят в ЕС подходящего партнера». Боррель отметил, что ЕС необходимо углублять отношения с регионом и строить новые маршруты
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе, за строительство транспортных коридоров в обход России, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

По его словам, несмотря на растущее влияние Средней Азии, Россия и Китай «играли и продолжают играть» ведущую роль в этом регионе. «Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера. Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами», — подчеркнул Боррель.

Глава евродипломатии указал, что ЕС необходимо задействовать огромный потенциал Средней Азиии, «который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России». Он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого он ранее обсуждал в Казахстане.

Средняя Азия — историко-географический регион Евразии, на западе Центральной Азии. Традиционно к странам региона относят Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Последние четыре также входят в совместный с Россией, Арменией и Белоруссией военный блок ОДКБ.

После начала спецоперации России на Украине серии международных санкций российские официальные лица не раз говорили о переориентации торговых путей на азиатские страны. В частности, в мае министр иностранных дел Сергей Лавров отметил наличие стратегического партнерства со всеми странами Средней Азии, с большинством из которых достигнуто союзничество.

«Наше сотрудничество носит всеохватный характер», — утверждал глава МИДа.По его словам, на российских и совместных предприятиях в этом регионе созданы 900 тыс. рабочих мест.

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Еще одним фактором развития отношений России с регионом стало неприсоединение этих стран к санкциям. В то же время ни один из лидеров среднеазиатских государств не признал недавно присоединенные к России территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тем не менее еще в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что Казахстан будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию, хотя работа с Москвой продолжится.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Средняя Азия Россия ЕС Жозеп Боррель
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