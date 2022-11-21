Spiegel узнал о подготовке Германией плана на случай войны с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
ВС России уничтожили гаубицы, обстреливавшие Белгородскую область Политика, 01:45
NYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных Политика, 01:36
Шесть человек погибли при пожаре на цветочном складе в центре Москвы Общество, 01:24
Бизнес сообщил о сложностях с транзитом лекарств через Белоруссию Общество, 01:12
Минюст Грузии проверит действительность отравления Саакашвили Политика, 01:11
Как Ла-Нинья высушила озера в Аргентине. Видео Общество, 01:00
Как в России снижалось число работающих пенсионеров. Инфографика Экономика, 01:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военный суд оправдал трех офицеров ФСБ по делу о мошенничестве Общество, 00:58
Суперкомпьютеры выявили чемпиона. Кто является фаворитом ЧМ-2022 Спорт, 00:30
«Известия» узнали, что Дума рассмотрит закон о выходном дне 31 декабря Политика, 00:29
Spiegel узнал о подготовке Германией плана на случай войны с Россией Политика, 00:26
В «Росэнергоатоме» ответили на заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС Политика, 00:01
Секс-скандал и травма. Из-за чего лучший футболист мира пропускал ЧМ Спорт, 00:00
Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов россиян Финансы, 00:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Spiegel узнал о подготовке Германией плана на случай войны с Россией

Spiegel: бундесвер разработал 68-страничный план действий на случай войны с Россией
План предусматривает, в частности, что к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек
Фото: Clemens Bilan / DPA / ТАСС
Фото: Clemens Bilan / DPA / ТАСС

Власти Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, пишет Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный 68-страничный документ бундесвера.

«Атаки на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным, ущербом», — заявляет в документе главный инспектор немецких вооруженных сил генерал Эберхард Цорн.

По его словам, сосредоточенность ФРГ на зарубежных миссиях, таких как миссия в Афганистане, «больше не отражает текущую ситуацию с ее сюрпризами, которые угрожают системе».

Генерал отметил, что прямой конфликт на восточном фланге НАТО «снова стал более вероятным», поэтому Германии необходимо укреплять свои вооруженные силы и играть «первопроходческую роль» в Европе. Представленный им план предусматривает, в частности, что уже к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек.

После начала российской спецоперации на Украине Германия, которая ранее отказывалась передавать Киеву летальное оружие, начала это делать. Также Берлин продолжает оказывать Украине финансовую помощь, а канцлер Олаф Шольц неоднократно призывал Владимира Путина и Владимира Зеленского к мирным переговорам.

Шольц в конце мая анонсировал создание в Германии самой крупной регулярной армии среди стран НАТО в Европе. По его словам, это позволит стране значительно укрепить собственную безопасность и безопасность союзников. Немецкие власти также договорились о создании специального фонда на €100 млрд, средства из которого будут направлены на модернизацию вооруженных сил, писала Handelsblatt.

Читайте на РБК Pro
Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
«Больше не могу»: как изменить свою жизнь и не сойти с этого пути
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии

В октябре Шольц заявил, что в ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине нельзя допускать неосторожных шагов, а между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и является вторым после США самым решительным ее сторонником. По его словам, Берлин направляет Киеву очень важное оружие — артиллерию и системы противовоздушной обороны.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия война Россия план Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль не подтвердил контакты Путина и Шольца из-за ракеты в Польше
Политика
Лавров обсудил Украину с Макроном и Шольцем на саммите G20
Политика
Шольц выступил против создания торговых барьеров
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter