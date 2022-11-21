Spiegel узнал о подготовке Германией плана на случай войны с Россией

План предусматривает, в частности, что к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек

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Власти Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией, пишет Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный 68-страничный документ бундесвера.

«Атаки на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным, ущербом», — заявляет в документе главный инспектор немецких вооруженных сил генерал Эберхард Цорн.

По его словам, сосредоточенность ФРГ на зарубежных миссиях, таких как миссия в Афганистане, «больше не отражает текущую ситуацию с ее сюрпризами, которые угрожают системе».

Генерал отметил, что прямой конфликт на восточном фланге НАТО «снова стал более вероятным», поэтому Германии необходимо укреплять свои вооруженные силы и играть «первопроходческую роль» в Европе. Представленный им план предусматривает, в частности, что уже к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек.

После начала российской спецоперации на Украине Германия, которая ранее отказывалась передавать Киеву летальное оружие, начала это делать. Также Берлин продолжает оказывать Украине финансовую помощь, а канцлер Олаф Шольц неоднократно призывал Владимира Путина и Владимира Зеленского к мирным переговорам.

Шольц в конце мая анонсировал создание в Германии самой крупной регулярной армии среди стран НАТО в Европе. По его словам, это позволит стране значительно укрепить собственную безопасность и безопасность союзников. Немецкие власти также договорились о создании специального фонда на €100 млрд, средства из которого будут направлены на модернизацию вооруженных сил, писала Handelsblatt.

В октябре Шольц заявил, что в ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине нельзя допускать неосторожных шагов, а между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и является вторым после США самым решительным ее сторонником. По его словам, Берлин направляет Киеву очень важное оружие — артиллерию и системы противовоздушной обороны.