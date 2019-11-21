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Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа
Показания Гордона Сондленда по делу об импичменте Трампа говорят о «бутафорском» слушании в конгрессе и невиновности президента, считают в американской администрации
Гордон Сондленд (Фото: Andrew Harnik / AP)

Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В документе приводятся слова Сондленда, согласно которым Трамп ранее говорил: «Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно». Как отмечают в Белом доме, именно это и передал в своих показаниях Сондленд.

«Это должно быть единственным выводом из сегодняшнего бутафорского слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком на слушаниях, который когда-либо говорил напрямую с президентом Трампом», — говорится в заявлении.

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При этом в администрации президента отметили, что Сондленд скорее опирался на свои предположения и убеждения, а не на «жесткие факты». Посол, как отмечается в документе, заявил, что Трамп никогда не говорил ему о том, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от Зеленского.

По мнению администрации, демократы в конгрессе в очередной раз потерпели неудачу, пытаясь доказать факт того, что Трамп пытался выстроить отношения с Украиной по принципу «услуга за услугу». «Факты явно уже не изменят события, согласно которым демократы пытались преследовать президента и распространять опасные теории заговора по залам конгресса и по всей стране. Демократы также не сделают этим ничего, что могло бы принести пользу американскому народу», — заключили в Белом доме.

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Скандал вокруг июльского разговора Трампа и Зеленского разгорелся после того, как в СМИ появилась информацию о том, что в этой беседе президент США попросил украинского коллегу начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший, заявивший о намерениях стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года, попросил опубликовать стенограмму разговора. Белый дом сделал это на следующий день после просьбы. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

На фоне произошедшего спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Во вторник, 19 ноября, в конгрессе начались открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Трамп назвал слушания в рамках импичмента пустой тратой времени и «подпольным политическим театром».

Авторы: Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: США, импичмент, Дональд Трамп
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