Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа

Показания Гордона Сондленда по делу об импичменте Трампа говорят о «бутафорском» слушании в конгрессе и невиновности президента, считают в американской администрации

Гордон Сондленд (Фото: Andrew Harnik / AP)

Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В документе приводятся слова Сондленда, согласно которым Трамп ранее говорил: «Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно». Как отмечают в Белом доме, именно это и передал в своих показаниях Сондленд.

«Это должно быть единственным выводом из сегодняшнего бутафорского слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком на слушаниях, который когда-либо говорил напрямую с президентом Трампом», — говорится в заявлении.

При этом в администрации президента отметили, что Сондленд скорее опирался на свои предположения и убеждения, а не на «жесткие факты». Посол, как отмечается в документе, заявил, что Трамп никогда не говорил ему о том, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от Зеленского.