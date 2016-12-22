Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Здесь давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать Министерство иностранных дел», — сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини заявила, что Евросоюз планирует в ближайшее время принять меры в связи с задержанием судов в Азовском море. Она добавила, что ЕС направляет России «ясный сигнал» о том, чтобы страна изменила ситуацию.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд». После этого, по словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, российские пограничники задержали в акватории моря около 150 украинских судов. Кремль заявлял, что задержания Россией судов, следующих в украинские порты, выполняются в соответствии с законодательством.

