Депутаты Хабаровского края обяжут губернатора согласовывать назначения

В Хабаровском крае депутаты местной Законодательной думы поддержали законопроект, обязывающий губернатора согласовывать назначения в правительстве. Губернатор Сергей Фургал ранее направил на документ свой отрицательный отзыв

Сергей Фургал (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Законодательная дума Хабаровского края в первом чтении приняла изменения в местный устав, которые должны обязать губернатора региона согласовывать назначения на ряд должностей в правительстве. Об этом сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Решение было принято при поддержке 24 депутатов из 36. Еще трое из присутствовавших высказались против, четверо воздержались.

По словам председателя думы Хабаровского края Сергея Луговского, речь идет о контроле законодателей над назначениями на позиции вице-губернатора и заместителя главы края по экономике и финансам. «Мы бы хотели в том числе разделять ответственность за действительно стратегические вопросы развития региона», — подчеркнул Луговской. «Контроль как таковой за деятельностью органов исполнительной власти предусмотрен федеральным законодательством», — добавил он.

На принятый в первом чтении краевой думой законопроект губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее направил отрицательный отзыв, следует из сообщения на сайте регионального правительства.

По его мнению, местным депутатам нужно заниматься «не пиар-ходами, которые в принципе никакого значения не имеют, а тем, что они обещали своим избирателям». «У нас сейчас идет бюджетный процесс, вот пусть и занимаются лучше бюджетом. Я беру профессионалов из любой партии в министры. И я несу за них ответственность. Ведь если они сделают что-то не так, то все это ляжет на мои плечи», — заявил Фургал 12 ноября. ​

В должность губернатора Хабаровского края Сергей Фургал вступил 28 сентября. Кандидат от ЛДПР, он одержал победу на выборах во втором туре: его соперником был единоросс Вячеслав Шпорт. Фургал получил голоса 69,57% избирателей (325 566 человек), Шпорт — 27,97% (156 871 человек).

В октябре Фургал распорядился внести временные правила оценки кандидатов на замещение государственных должностей в региональном правительстве. Кандидаты будут получать оценку по результатам теста, написания программы развития отрасли и собеседования.