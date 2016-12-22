Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

Судно Comet, арест которого в порту Мариуполя генпрокурор Украины назвал «ответом» на российские санкции, покинуло территориальные воды республики. Издание «Таймер» ранее сообщило, что большую часть его экипажа составляли украинцы

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Арестованный в ноябре украинскими властями в порту Мариуполя сухогруз Comet покинул территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов MarineTraffic и Vesselfinder. Согласно им, в настоящий момент судно находится в Мраморном море. Первым внимание на это обратило «РИА Новости».

Информации о том, когда именно Comet покинул порт Мариуполя, в общем доступе нет. По материалам MarineTraffic, 20 ноября сухогруз заходил в порт Стамбула. Там он оказался, пройдя Босфор со стороны Черного моря. Последняя локация Comet к настоящему моменту была зафиксирована в 03:52 UTC (06:52 мск) 21 ноября, отмечается на сайте Vesselfinder. Согласно ей, судно сейчас находится в Мраморном море.

Об аресте в мариупольском порту следовавшего из России судна генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 1 ноября. На сухогрузе, по его словам, тогда находилось 3 тыс. т продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Судно, как подчеркивал украинский генпрокурор, следовало из «российского порта» в Бельгию (на портале Vesselfinder можно проследить, что до того как зайти в порт Мариуполя 28 октября, судно находилось в темрюкском порту). Comet передвигался под флагом Либерии. «Наш ответ санкциям», — комментировал действия украинских властей генпрокурор.

Однако спустя три дня после ареста украинское издание «Таймер» без указания источников информации сообщило, что, по его данным, экипаж находящегося в Мариуполе сухогруза Comet смешанный. Причем большую его часть составляли украинцы, а гражданином России был только один человек. Помимо этого, как указывало издание, судно принадлежит голландской компании и находится в управлении компании из Сингапура. Находившийся на Comet груз, по информации «Таймер», предназначался бельгийской компании (ее название украинский портал не называл). В связи с этим, как прогнозировали источники издания, в ближайшее время арестованный украинскими властями сухогруз «без лишнего шума» будет освобожден.

Санкции против 322 украинских физических и 68 юридических лиц, о которых говорил Луценко, российское правительство ввело 1 ноября. В черный список попал в том числе сам украинский генпрокурор, а также глава МВД Украины Арсен Аваков и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.