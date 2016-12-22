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СМИ узнали об украинском экипаже арестованного Киевом из-за санкций судна
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СМИ узнали об украинском экипаже арестованного Киевом из-за санкций судна
Политика, 19:40
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СМИ узнали об украинском экипаже арестованного Киевом из-за санкций судна
Большую часть экипажа сухогруза, арест которого генпрокурор Украины назвал «ответом» на российские санкции, составляют украинцы, выяснило издание «Таймер». Груз на судне, по его данным, принадлежал бельгийской компании
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Экипаж сухогруза Comet, арестованного властями Украины в порту Мариуполя, смешанный. Причем большую его часть составляют украинцы, сообщает без указания источников информации украинское издание «Таймер». Гражданином России, по его данным, на судне является только один человек — второй помощник капитана. Сам капитан, как указывает «Таймер», имеет гражданство Украины.

Кроме того, сухогруз, как стало известно изданию, принадлежит голландской компании. Какой именно, «Таймер» не уточняет, однако отмечает, что судно ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура.

Находившийся на судне груз, по данным издания, предназначался для бельгийской компании (ее название украинский портал также не называет). Продукция, как отмечает «Таймер», транспортировалась в режиме free on board. Согласно этим условиям, ответственность за груз отправитель несет только до момента, как он будет перевален за борт в порту отправления. В момент доставки в порт погрузки груз, как указывает издание, фактически перешел в собственность получателя, замечает украинский портал.

В связи с этим, как отмечают источники «Таймера» в правоохранительных органах, скорее всего, в ближайшее время арестованное украинскими властями в Мариуполе судно без лишнего шума будет освобождено.

Об аресте в мариупольском порту следовавшего из России судна генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 1 ноября. На судне, по его данным, находились 3 тыс. т продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Сухогруз, как подчеркивал украинский генпрокурор, следовал из «российского порта» в Бельгию. На обнародованной Луценко фотографии арестованного судна можно было увидеть его название: Comet. «Наш ответ санкциям», — прокомментировал действия украинских властей генпрокурор.

Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
Политика

Сухогруз Comet, передвигающийся под флагом Либерии, согласно данным портала Marine Traffic, действительно находился в Мариуполе. Судно следовало в Антверпен, отмечалось на еще одном портале, Vessel Finder.​ В порт Мариуполя сухогруз зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, судно было в порту в краснодарском городе Темрюк.

Алчевский металлургический комбинат, продукцию которого перевозил сухогруз, согласно материалам на его сайте, производит чугун, шпак, слябы, доменный кокс и другую металлургическую и химическую продукцию. В феврале прошлого года предприятие остановило свою работу, однако в декабре того же года и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что комбинат был снова запущен.

Санкции против 322 украинских физических и 68 юридических лиц российское правительство одобрило 1 ноября. Под ограничения, которые предполагают заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег из страны, попали в том числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына президента страны Петра Порошенко.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Мариуполь , арест судна , Украина
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