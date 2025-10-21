 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Чехия подарит Украине космический спутник

Спутник должны вывести на орбиту в течение года. Он будет использоваться для наблюдений и сможет собирать данные независимо от погоды и светового дня. Сейчас Киев использует данные с зарубежных спутников
Фото: Markus Gann / imago stock&people / Global Look Press
Фото: Markus Gann / imago stock&people / Global Look Press

Чехия планирует построить и передать Украине космический спутник для наблюдения за Землей, сообщили чешские МИД и Министерство транспорта.

Проект является частью правительственной программы Чехии по восстановлению Украины. В его основе лежит меморандум, заключенный в 2024 году между Минтрансом Чехии и Государственным космическим агентством Украины.

Работу над проектом начнут в течение нескольких месяцев, спутник же планируется запустить в течение года.

Аппарат сможет собирать данные независимо от погодных условий и продолжительности светового дня. В будущем его могут объединить в орбитальную группировку с другими, новыми спутниками.

В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники
Политика
Фото:Hugh Hastings / Getty Images

«Этот проект является конкретным технологическим вкладом Чехии в развитие и безопасность Украины. До сих пор ей приходилось полагаться на изображения, поступающие из-за рубежа [для проведения наблюдений]», — говорится в сообщении чешского Минтранса.

В ведомстве уточнили, что Украина сама запросила такую поддержку, как поставка космического аппарата для наблюдений. Чехия же — первое государство, которое предоставит Киеву такую помощь, добавили там.

В конце марта 2025 года Минобороны Украины создало управление космической политики. Оно должно аккумулировать силы государственных и частных компаний, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинскими Вооруженными силами.

Проект поможет Украине укрепить свой потенциал и будет содействовать развитию двухстороннего сотрудничества в сфере космических технологий, отметил чешский министр транспорта Мартин Купка.

У Украины нет полноценной спутниковой группировки военного назначения. Страна с 2022 года использует для получения разведданных «народный спутник» ICEYE, приобретенный с помощью пожертвований украинцев.  Киев пользуется в том числе спутниковыми снимками частных аэрокосмических компаний, таких, как Maxar. Также разведданые предоставляют США и их союзники.

Москва осуждает любую помощь Украине. На данный момент Киев не в состоянии наносить удары вглубь России самостоятельно, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, говорил президент Владимир Путин. 

Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским силам и в России давно об этом знают, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Государства альянса уже давно участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, считают в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Чехия Украина спутник
Материалы по теме
Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов
Политика
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники
Политика
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры Спорт, 00:19
Матч Ла Лиги «Барселоны» в США отменили после протеста игроков и «Реала» Спорт, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп ответил на сообщения об отмене встречи с Путиным Политика, 00:07
Сийярто назвал фейками новости об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:05
Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА Финансы, 00:01
АвтоВАЗ ответил «Яндекс Такси» на претензии к закону о локализации Бизнес, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны срежет «бумажные» приказы и «административные дубли» Политика, 00:00
Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26 Спорт, 00:00
«Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс», отыграв три шайбы в концовке матча Спорт, 21 окт, 23:55
Чехия подарит Украине космический спутник Политика, 21 окт, 23:41
Директор Лувра попыталась подать в отставку на фоне ограбления музея Общество, 21 окт, 23:27
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 21 окт, 23:24
Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине Политика, 21 окт, 23:17