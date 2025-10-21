Чехия подарит Украине космический спутник

Спутник должны вывести на орбиту в течение года. Он будет использоваться для наблюдений и сможет собирать данные независимо от погоды и светового дня. Сейчас Киев использует данные с зарубежных спутников

Фото: Markus Gann / imago stock&people / Global Look Press

Чехия планирует построить и передать Украине космический спутник для наблюдения за Землей, сообщили чешские МИД и Министерство транспорта.

Проект является частью правительственной программы Чехии по восстановлению Украины. В его основе лежит меморандум, заключенный в 2024 году между Минтрансом Чехии и Государственным космическим агентством Украины.

Работу над проектом начнут в течение нескольких месяцев, спутник же планируется запустить в течение года.

Аппарат сможет собирать данные независимо от погодных условий и продолжительности светового дня. В будущем его могут объединить в орбитальную группировку с другими, новыми спутниками.

«Этот проект является конкретным технологическим вкладом Чехии в развитие и безопасность Украины. До сих пор ей приходилось полагаться на изображения, поступающие из-за рубежа [для проведения наблюдений]», — говорится в сообщении чешского Минтранса.

В ведомстве уточнили, что Украина сама запросила такую поддержку, как поставка космического аппарата для наблюдений. Чехия же — первое государство, которое предоставит Киеву такую помощь, добавили там.

В конце марта 2025 года Минобороны Украины создало управление космической политики. Оно должно аккумулировать силы государственных и частных компаний, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинскими Вооруженными силами.

Проект поможет Украине укрепить свой потенциал и будет содействовать развитию двухстороннего сотрудничества в сфере космических технологий, отметил чешский министр транспорта Мартин Купка.

У Украины нет полноценной спутниковой группировки военного назначения. Страна с 2022 года использует для получения разведданных «народный спутник» ICEYE, приобретенный с помощью пожертвований украинцев. Киев пользуется в том числе спутниковыми снимками частных аэрокосмических компаний, таких, как Maxar. Также разведданые предоставляют США и их союзники.

Москва осуждает любую помощь Украине. На данный момент Киев не в состоянии наносить удары вглубь России самостоятельно, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, говорил президент Владимир Путин.

Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским силам и в России давно об этом знают, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Государства альянса уже давно участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, считают в Кремле.