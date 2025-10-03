 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники

Британский генерал Тедман обвинил Россию в попытках глушить космические спутники
Начальник британского космического командования заявил, что Россия на постоянной основе глушит британские военные спутники. Ранее обвинения из-за действий России в космосе выдвигали Германия и Франция
Фото: Hugh Hastings / Getty Images
Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Россия «еженедельно» пытается вмешаться в работу британских военных космических спутников, заявил начальник Космического командования королевства генерал-майор Пол Тедман Би-би-си.

«Мы наблюдаем, как наши спутники глушатся Россией на довольно постоянной основе», — сказал он.

По его словам, спутники Великобритании оснащены технологиями защиты от глушения, но у российских спутников «есть полезные нагрузки на борту», и когда эти аппараты подлетают близко, то они могут видеть спутники других стран и пытаться «собирать с них информацию».

Лондон располагает шестью спутниками на орбите для связи и наблюдения, Би-би-си отмечает, что у России и Китая их по сотне. Также, по словам генерала, обе страны испытывали противоспутниковое оружие (лазеры).

В Китае предложили использовать лазеры для борьбы со спутниками Starlink
Политика
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink после запуска с мыса Канаверал, США, 26 февраля 2025 г.

В конце сентября об угрозе спутникам своей страны от России заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, российские спутники ведут слежку за немецкими. Кроме того, подчеркнул он, Москва и Пекин в последние годы быстро расширили свои возможности «для ведения боевых действий в космосе». Это заключается в том, что «они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать или уничтожать путем прямого столкновения».

Чуть раньше глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо предупредил об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России».

В 2924 году «Роскосмос» отмечал, что ряд западных стран пытается превратить космос в поле боя. Россия не раз выступала против размещения оружия в космосе. Кремль подчеркивал, что страна действует в космосе в соответствии с международным правом.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания спутники космос Россия
