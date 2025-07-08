FT узнала, что ЕС ищет $19 млрд для покрытия бюджетного дефицита Украины

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Евросоюз срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере до $19 млрд в 2026 году, пишет Financial Times. Киев сталкивается с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с Россией, отмечает издание.

Для того чтобы покрыть дефицит бюджета Киева, Еврокомиссия предлагает странам ЕС такие варианты, как отправка военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС.

Кроме того, высокопоставленный европейский чиновник, принимавший участие в переговорах с Киевом, сообщил FT, что многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в 2025 году, вынуждены пересмотреть свои расходы. Они осознали, что существует «финансовая дыра, как бы они ни пытались ее уменьшить».

Согласно заявления официальных лиц, Еврокомиссия уже внесла корректировки в свой бюджет на 2025 год, касающиеся финансирования Украины. Как сообщил один из европейских дипломатов, ЕС стремится удовлетворить финансовые потребности Киева до наступления зимнего периода, принимая во внимание неопределенность относительно возобновления финансовой помощи Украине со стороны США.

Германии придется искать почти €1 млрд не из бюджета, чтобы направить на помощь Киеву, сообщал ранее Bild. Министр обороны Германии Борис Писториус во время недавнего визита в Киев обещал выделить Украине и еще нескольким государствам около €9 млрд в текущем году в качестве помощи. Почти вся эта сумма должна была быть передана Украине.

Затем Минобороны Германии повысило сумму до €9,2 млрд. Однако правительство канцлера Фридриха Мерца выделило €8,3 млрд из бюджета на эти цели.

Россия осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что прекращение поставок и предоставления Украине разведывательной информации должно стать «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем».