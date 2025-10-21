Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться

Накануне Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками, в конце октября ожидается решение по новому пакету санкций в отношении России. Россия считает западные ограничения незаконными

Александр Стубб (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что президент США Дональд Трамп «на 100%» привержен защите своих союзников по НАТО, и Европа достигнет своих целей по перевооружению — уже через пять лет. Его цитирует The Times.

Он заявил, что Трамп «реалистичен» в том, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине, но «Россия добровольно не сядет за стол переговоров» — это произойдет лишь в случае усугубления экономических трудностей.

В связи с этим Стубб допустил отмену западных санкций в случае, если Россия выведет войска, однако «Европа не отменит их по щелчку пальца».

«Нам нужно продолжать давить на Россию. <...> Но если мы начнем с прекращения огня, а затем рассматривать последовательное снятие санкций как цену за конец боевых действий и вывод войск, то я рассматриваю это как возможность».

При этом Стубб заявил, что хотел бы, чтобы доходы России сократились за счет снижения предельной цены на импорт в ЕС российской нефти, которая в настоящее время составляет $47,60 за баррель.

Ранее в этот день группа европейских лидеров, включая Стубба, опубликовала совместное заявление с призывом к достижению устойчивого мира на Украине и критикой затягивания конфликта.

18 июля Совет Евросоюза принял 18-й пакет санкций в отношении России — в него вошли ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также снижен потолок цен на российскую нефть.

В сентябре Евросоюз официально продлил санкции в отношении России на полгода, но сделал два исключения — для «одного физического лица» и «одного умершего человека».

Решение по новым санкциям, как предполагается, будет принято 23 октября. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 19-й пакет санкций против России не будет последним.

Россия считает западные ограничения незаконными. Также президент Владимир Путин указывал, что европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, уже столкнулись с падением объемов производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен. При этом экономика России продолжает работать, появился «иммунитет» к рестрикциям, отмечал Кремль.