Bloomberg узнал о плане Турции купить подержанные истребители Eurofighter

Bloomberg: Турция хочет купить подержанные катарские истребители Eurofighter
Всего Турция намерена закупить 24 истребителя, первые поставки планируются в 2026 году. Ранее страна эксплуатировала только американские F-16, а условием покупки новейших F-35 США называли отказ от российской нефти
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 октября, посетит столицу Катара Доху и попросит продать 24 подержанных истребителя Eurofighter Typhoon, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. До этого Турция использовала только американские F-16.

По словам собеседников агентства, Турция надеется получить первые истребители уже в 2026 году. Новые F-16, вероятно, появятся в ВВС Турции не раньше 2030 года.

Согласно данным осведомленных источников, Великобритания, являющаяся участником консорциума Eurofighter, выступила посредником в переговорах о продаже истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 3A из Катара в Турцию. Параллельно Анкара также направила запрос на закупку 16 новых самолетов модификации Tranche 4 в рамках сделки, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов долларов.

Сделка еще не завершена, стороны пока обсуждают технические аспекты, уточнили источники.

Турция пообещала помочь в восстановлении Украины после прекращения огня
Политика
Фото:Roden Wilmar / Shutterstock

В июле Великобритания подписала предварительное соглашение о многомиллиардной сделке с Турцией по продаже 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Как сообщило тогда Минобороны Турции, обе страны «стремятся как можно скорее заключить необходимые соглашения». В Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании.

В том же месяце Эрдоган выразил надежду на получение истребителей F-35 из США. Позднее, в конце сентября, Трамп и президент Турции встретились на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер отметил, что США могут позволить Эрдогану купить истребители F-35 после выполнения определенной просьбы — отказа от российской нефти.

