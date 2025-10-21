Bloomberg узнал о плане Турции купить подержанные истребители Eurofighter
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 октября, посетит столицу Катара Доху и попросит продать 24 подержанных истребителя Eurofighter Typhoon, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. До этого Турция использовала только американские F-16.
По словам собеседников агентства, Турция надеется получить первые истребители уже в 2026 году. Новые F-16, вероятно, появятся в ВВС Турции не раньше 2030 года.
Согласно данным осведомленных источников, Великобритания, являющаяся участником консорциума Eurofighter, выступила посредником в переговорах о продаже истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 3A из Катара в Турцию. Параллельно Анкара также направила запрос на закупку 16 новых самолетов модификации Tranche 4 в рамках сделки, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов долларов.
Сделка еще не завершена, стороны пока обсуждают технические аспекты, уточнили источники.
В июле Великобритания подписала предварительное соглашение о многомиллиардной сделке с Турцией по продаже 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Как сообщило тогда Минобороны Турции, обе страны «стремятся как можно скорее заключить необходимые соглашения». В Стамбуле был подписан меморандум о взаимопонимании.
В том же месяце Эрдоган выразил надежду на получение истребителей F-35 из США. Позднее, в конце сентября, Трамп и президент Турции встретились на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер отметил, что США могут позволить Эрдогану купить истребители F-35 после выполнения определенной просьбы — отказа от российской нефти.
