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Политика ,  
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Эрдоган заявил о надежде Турции получить F-35 до конца срока Трампа

Фото: Michael Heiman / Getty Images
Фото: Michael Heiman / Getty Images

Турция получит американские истребители F-35 в период президентского срока Дональда Трампа, выразил надежду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает MilliGazete.

«Мы [с Трампом] обсудили вопрос [поставок] F-35 между собой и следим за ним. Я считаю, что г-н Трамп останется верным соглашению, которое мы заключили по этому вопросу. Я думаю, что постепенная поставка этих F-35 в Турцию состоится в течение его [президентского] срока», — сказал Эрдоган.

Турции необходимы эти истребители, так как с их помощью государство может обезопасить себя, подчеркнул Эрдоган. Он сказал, что вопрос F-35 связан с поддержанием «прочного партнерства, особенно на таких международных платформах, как НАТО».

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Истребитель F-35

Эрдоган и Трамп встретились в конце июня в Гааге во время саммита НАТО. После общения с американским коллегой Эрдоган заявил, что два лидера обсудили вопрос F-35. «Мы выплатили от $1,3 до $1,4 млрд за самолеты, и мы увидели, что у г-на Трампа были добрые намерения относительно их поставки», — сказал президент Турции, его цитирует Turkish Minute.

Турция ранее участвовала в американской программе Joint Strike Fighter (JSF). Это программа разработки и закупки истребителей, призванная заменить широкий спектр существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Турции. Основной платформой, разработанной в рамках программы JSF, является F-35 Lightning II.

США исключили Турцию из программы в 2019 году из-за покупки ею российских систем противоракетной обороны С-400.

Анкара не отказывалась от поставок F-35 и хочет «вернуться в программу», сказал Эрдоган в июне 2025 года. Он отметил, что теперь, после встречи с Трампом, надеется на прогресс в вопросе поставок F-35, передавал Reuters.

Турция неоднократно заявляла, что ее исключение было несправедливым, и требовала разрешения вернуться в программу или же — получить возмещение.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.

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Софья Полковникова
Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп F-35 США истребители
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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политик, президент США
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