Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО

Модель основана на укреплении оборонительного потенциала Киева и создании стабфонда. Ввод войск и гарантии по уставу НАТО – иллюзия, пишут эксперты. Контуры модели совпадают с предложением экс-советника президента США Томаса Грэма

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Обсуждение условий завершения конфликта на Украине все больше концентрируется на гарантиях безопасности, пишут в статье для Foreign Affairs директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, бывший спецсоветник госсекретаря США по России и Евразии Джереми Шапиро и бывший старший советник замгоссекретаря США по международной безопасности Сэмуэл Чарап.

Обещания ввода европейских войск на Украину или гарантий по принципу 5 статьи устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса расценивается, как нападение на всех, не заслуживают доверия, категоричны эксперты: для Киева это иллюзии, а не реальные возможности.

По их мнению, механизм послевоенных гарантий может включать три позиции:

— автоматическое и закрепленное в законодательстве восстановление санкций

Обсуждаемые варианты урегулирования на Украине могут включать в себя ослабление санкций против России. Но США и ЕС могут прописать их автоматическое восстановление и «эскалацию» в случае нарушения соглашения, включая заморозку любых активов России за рубежом, ограничение судоходства, страхового покрытия и торговли ресурсами, вторичные санкции на страны, сотрудничающие с Россией

— обязательства по обеспечению Украины финансированием

Страны G7 могли бы создать стабилизационный фонд поддержки Украины. В условиях мирного соглашения этот фонд может использоваться для восстановления разрушенной инфраструктуры и обеспечения макроэкономической стабильности. В случае срыва договоренностей средства фонда могут быть направлены на финансирование военных действий и производства вооружений.

— обязательства по поставке вооружений

В случае договоренности о перемирии ЕС и США могут изменить структуру поставок вооружений на Украину, сместив акцент с наступательных типов оружия на оборонительные — системы ПВО, противотанковые и противодронные решения. Но в случае нарушения соглашения США и ЕС могли бы взять на себя обязательства по масштабным поставкам наступательного вооружения, в частности, дальнобойных ракет и беспилотников. А также возобновить предоставление разведывательных данных. Чтобы ускорить поставки страны, обеспечивающие гарантии, могли бы создать сеть тренировочных центров и стратегические запасы вооружений на складах по границе Украины.

«Механизмы активируются в случае нападения», — пишут Шапиро и Чарап: гарантии должны быть «быстрыми и автоматическими», а обещания должны быть прописаны в законах.

США, по их мнению, могли бы установить условия автоматического возобновления санкций. А ЕС — создать юридический механизм, согласно которому в случае жалобы Киева на нарушение мирного соглашения главы МИД европейских стран обязаны в течение 48 часов провести встречу для проверки обоснованности этой жалобы. И если большинство не признает ее необоснованной, система гарантий запускается автоматически.

«Европа отказалась воевать с Москвой в интересах Киева, это не отвечает базовым интересам национальной безопасности континента. Общество в странах Европы постоянно выступает против прямой интервенции. Размещение вооруженных сил в случае прекращения огня (на Украине — ред.) не изменит этой реальности. Если Франция, Великобритания или другие страны направят туда войска, которые окажутся под российским ударом, то они вполне могут успеть уехать следующим поездом», — отмечают эксперты, подчеркивая при этом, что США и Европа готовы к вводу санкций, поставкам вооружений, предоставлению финансирования и разведывательных данных.

Описанная экспертами Foreign Affairs модель гарантий безопасности во многом совпадает с предложением Томаса Грэма, научного сотрудника американского Совета по международным отношениям и экс-помощника президента США, курировавшего стратегический диалог между Белым домом и Кремлем.

Собственную армию Украины с оборонительным потенциалом Грэм в интервью РБК назвал альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и гарантиям НАТО по аналогии с пятой статьей устава альянса, которые, по его мнению, его участники давать не стремятся.

Он также описал возможность создания фонда восстановления Украины под международным управлением с участием России. Кроме того, по его мнению, система гарантий может включать отказ от расширения НАТО на восток, что может быть зафиксировано в соглашениях России с некоторыми участниками альянса.