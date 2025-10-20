Reuters о мыслях Трампа насчет гарантий для России на встрече с Зеленским

Reuters: Трамп на встрече говорил Зеленскому о гарантиях безопасности для России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и размышлял насчет предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По их словам, комментарии американского президента сбили с толку американскую делегацию.

Зеленский встречался с Трампом 17 октября в Белом доме. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, ссылаясь на слова самого украинского президента, что переговоры в Ваашингтоне прошли не так, как тот хотел.

Россия в декабре 2021 года предложила НАТО проекты о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение альянса в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В своем ответе НАТО и США указали, что будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва тогда заявила, что не считает ответ конструктивным.

Страны Запада обсуждают гарантии безопасности, которых требует Киев, уже несколько месяцев. Российская сторона, в свою очередь, настаивает, что гарантии должны быть предоставлены и ей: эти гарантии должны быть надежными, при этом должны соблюдаться жизненные интересы Москвы, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Киеву, но только на этих условиях, подчеркивал он. У Киева и европейских государств «готовности договариваться по-честному» страна пока не видит, отмечал министр.

