Покушение на Фицо
Суд приговорил совершившего покушение на Фицо к 21 году лишения свободы

Суд приговорил совершившего покушение на Фицо Цинтулу к 21 году лишения свободы
Покушение на Фицо
Цинтула назвал свой поступок «криком несогласия, а не попыткой убийства». «Я не хотел его убивать, я хотел, чтобы он понял», — сказал он. Покушение на премьера было совершено в мае 2024 года, в него несколько раз выстрелили
Суд приговорил писателя Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году лишения свободы, сообщает Čas.sk.

Судья не принял доводы защиты о том, что подсудимый не хотел убивать премьера. Цинтула осужден по статье о теракте. Он может обжаловать приговор в Верховном суде. Первое слушание дела состоялось 8 июля, всего их было восемь. В ходе слушаний были представлены десятки записей, телефонных звонков и документальных доказательств, в которых подсудимый описывает свои мотивы.

Охранники Фицо на суде рассказали, как им пришлось немедленно вмешаться, чтобы спасти жизнь премьеру. Врачи подтвердили, что пули попали ему в живот, предплечье и большой палец руки и что быстрое вмешательство спасло политику жизнь.

Защита настаивала на переквалификации дела, заявив, что это была акция протеста, а не терроризм. Однако прокурор убеждена, что целью Цинтулы было «не причинение вреда человеку, а нанесение удара по государственным учреждениям и устрашение общества». Она утверждала, что его действия имели все признаки теракта, поскольку это была «политически мотивированная атака, направленная на дестабилизацию страны».

Роберт Фицо

Сам обвиняемый предстал перед судом спокойно. Он назвал свой поступок «криком несогласия, а не попыткой убийства». Цинтула объяснил, что решил навредить Фицо, чтобы тот больше не смог быть премьером, но не хотел его убивать. Для своей акции он выбрал заседание правительства в Гандлове. В тот момент, когда Фицо направился к сторонникам, Цинтула достал оружие и выстрелил пять раз. «Я не хотел его убивать, я хотел, чтобы он понял», — заявил он в последнем слове.

15 мая прошлого года в Фицо несколько раз выстрелили после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он был ранен в грудь, живот и руку и перенес две операции. 71-летний Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой властей. Позднее дело о покушении переквалифицировали в теракт.

В октябре того же года премьер сообщил о новой попытке покушения на него. По его словам, вооруженный мужчина пришел на памятные мероприятия, в которых тот участвовал. Это был «очень воинственный человек», который «ненавидит его из-за позиции по Украине», утверждал Фицо. Мужчину задержали.

Премьер заявлял, что Словакия не будет поставлять оружие Киеву бесплатно, но готова продать, а также обещал не допустить Украину в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

