Премьер Словакии предложил не «морализировать» и продавать оружие Украине

Словакия не поставляет оружие Украине бесплатно, но готова продать, сообщил премьер. Он уверен, что чего-то аморального в этом нет

Роберт Фицо (Фото: Юлий Зозуля / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Словакия прекратила бесплатную передачу военной техники Украине и выступает за продажу Киеву оружия на рыночных условиях, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе выступления перед членами комитета по европейским делам парламента. Его слова приводит портал Blesk.

«Давайте перестанем морализировать. Кто хочет купить, пусть покупает. Если мы не будем продавать, то это будут другие», — сказал он. Премьер подчеркнул, что отказывается жертвовать оружие Украине.

Фицо также отметил, что хочет нормализовать отношения Словакии с Россией после окончания конфликта на Украине. «Забудьте о том, что россияне покидают Крым, Донбасс или Луганск», — сказал он.

Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Прошлый кабмин предоставлял военную помощь Украине, в частности, передал ракеты С-300, гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29. Новое правительство отказалось от такой политики. Фицо исключал возможность военного решения конфликта на Украине.

Вместе с тем словацкие снаряды попадают в зону боевых действий, писал Bloomberg. Как объяснял министр обороны страны Роберт Калиняк, проконтролировать конечный пункт поставки вывозимых на экспорт боеприпасов невозможно — покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять. «В нашей политической декларации говорится, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что, делая это, мы бы поддержали конфликт», — утверждал он.

Издание České noviny сообщало, что в мае граждане Словакии собрали €4 млн на закупку почти 2,7 тыс. боеприпасов для Украины. Сбор средств начался сразу после отказа властей присоединиться к чешской инициативе.

Россия осуждает любую помощь Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.