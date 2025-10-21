 Перейти к основному контенту
Британским военным разрешат сбивать неопознанные дроны у военных баз

Военным в Британии разрешат сбивать неопознанные беспилотники, представляющие угрозу для военных баз страны. До этого бороться с ними было можно только подавлением сигналов связи и GPS

Британским военным предоставят новые полномочия, чтобы сбивать неопознанные беспилотники, приближающиеся к военным базам страны, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет Bloomberg.

«Мы разрабатываем новые юридические полномочия для сбивания неопознанных беспилотников над британскими военными объектами», — сказал Хили.

До сих пор военные могли нейтрализовать дроны только электронными средствами — подавлением сигналов связи и GPS. Теперь же власти планируют закрепить за вооруженными силами право применять оружие против беспилотников, представляющих угрозу, в том числе в районах британских аэропортов Хитроу и Гатвик, отмечает The Guardian.

Решение последовало за серией инцидентов с неопознанными дронами над Европой. Сначала дроны появились в Польше, затем в Норвегии и Дании — их появление вызвало приостановку полетов в Копенгагене и других аэропортах. Местные власти назвали инциденты попыткой дестабилизации и перевели службы безопасности на повышенную готовность.

Кремль назвал странными инциденты с дронами в Европе
Политика
Дмитрий Песков

Аналогичные сообщения поступали из Германии и Франции, где беспилотники фиксировали над военными базами и объектами инфраструктуры. На фоне этих событий в ЕС началось обсуждение создания «стены дронов» — общей системы защиты воздушных границ НАТО от подобных угроз.

Лондон пересматривает уровни готовности вооруженных сил и ускоряет финансирование для подготовки к «любому возможному развертыванию на Украине», если будет достигнута договоренность о прекращении огня, добавил Хили.

По его словам, Великобритания ускорит финансирование производства беспилотных летательных аппаратов, удвоив инвестиции в автономные системы до более чем £4 млрд (435,8 млрд руб.) к следующим выборам, которые должны состояться в 2029 году.

Хили подчеркнул, что Великобритания и Украина также начнут совместное производство новых беспилотников-перехватчиков «в течение нескольких недель».

Обвинения в подготовке диверсий Кремль называл голословными, а в причастности России к появлению беспилотников в небе Европы этой осенью — безосновательными. Президент Владимир Путин указывал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».

