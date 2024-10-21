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Военная операция на Украине ,  
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Получивший пять лет за взятку экс-зам Гладкова отправился на спецоперацию

Приговоренный к 5 годам бывший замгубернатора ушел на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Полежаева обвинили в получении взятки на 18 млн руб. и в августе приговорили к пяти годам колонии. Он свою вину признал. В УФСБ сообщили, что экс-зам Гладкова отправился в зону спецоперации
Константин Полежаев
Константин Полежаев (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, приговоренный к пяти годам колонии строгого режима за взятку, был освобожден из-под стражи и отправился в зону военной операции, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Он освобожден из-под стражи на период исполнения контракта с Министерством обороны Российской Федерации о военной службе в условиях СВО», — говорится в сообщении.

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Бывшего заместителя Вячеслава Гладкова задержали в июле 2023 года. По версии следствия, в январе 2022 и 2023 годов он получил от директора строительной компании два автомобиля стоимостью более 18 млн руб. за покровительство в том числе при «заключении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму свыше 300 млн руб., расположенных в черте города Белгорода, их пролонгации, а также своевременной приемке и оплате выполненных работ».

Незадолго до задержания Гладков уволил Полежаева «за систематическое невыполнение своих обязанностей». Среди претензий была некачественная, по словам губернатора, организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

В августе суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 36 млн руб. В последнем слове Полежаев заявил, что признает свою вину и что с 6 августа подписал контракт с Минобороны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков взятка Белгородская область
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