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Политика ,  
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Экс-зам Гладкова получил пять лет и решил поехать на военную операцию

Бывшему вице-губернатору Белгородской области Полежаеву дали пять лет за взятку
Полежаева обвинили в получении от директора строительной компании двух автомобилей стоимостью более 18 млн руб. Он признал свою вину. Гладков уволил его незадолго до ареста «за систематическое невыполнение своих обязанностей»
Константин Полежаев
Константин Полежаев (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сообщили в СУ СК по региону.

Суд также оштрафовал его на 36 млн руб. и запретил занимать должности на госслужбе в течение восьми лет.

В последнем слове Полежаев заявил, что признает свою вину и что с 6 августа подписал контракт с Минобороны, сообщает ТАСС. «Я не боюсь понести за это ответственность и отдать жизнь за свою страну и близких», — утверждает он. «Указанные обстоятельства являются юридически значимыми и имеют значение для вынесения решения по этому делу», — добавил чиновник.

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Константин Полежаев

Из карточки дела следует, что заседания суда неоднократно откладывались, том числе из-за неявки подсудимого по болезни.

Бывшего заместителя Вячеслава Гладкова задержали в июле прошлого года, а затем он был заключен под домашний арест. По версии следствия, в январе 2022 и 2023 года он получил от директора строительной компании два автомобиля стоимостью более 18 млн руб. за покровительство в том числе при «заключении договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму свыше 300 млн рублей, расположенных в черте города Белгорода, их пролонгации, а также своевременной приемке и оплате выполненных работ». Суд арестовал имущество обвиняемого на сумму более 40 млн руб.

Незадолго до задержания Гладков уволил Полежаев «за систематическое невыполнение своих обязанностей». Среди претензий была некачественная, по словам губернатора, организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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Теги
Елена Чернышова, Яна Баширова Яна Баширова
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