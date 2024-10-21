Израиль передал США требования по урегулированию с «Хезболлой»

Израиль потребовал участия своих сил в контроле за действиями «Хезболлы» на юге Ливана и свободы для ВВС в ливанском небе. Требования противоречат резолюции ООН. Их передали спецпосланнику США, который встретится с властями Ливана

Тир, Ливан (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Израиль на прошлой неделе передал США документ с принципами дипломатического решения конфликта с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», в котором обозначил свои требования, сообщают Axios и Walla со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Это сделано в преддверии визита спецпосланника президента США Амоса Хохштейна в Бейрут 21 октября для встреч с ливанским руководством, основной темой которых станет урегулирование конфликта.

По данным изданий, министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер, доверенное лицо премьера Биньямина Нетаньяху, 17 октября передал документ Хохштейну. Израильские источники уточнили, что документ стал результатом переговоров Дермера с Минобороны Израиля и армией обороны страны (ЦАХАЛ) о принципах, которые Тель-Авив требует включить в любое дипломатическое решение о прекращении конфликта с «Хезболлой».

По словам израильского чиновника, среди требований Израиля:

разрешение ЦАХАЛ участвовать в «активном принуждении», чтобы убедиться, что «Хезболла» не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру в граничащих с Израилем районах Ливана;

свобода действий израильских военно-воздушных сил в воздушном пространстве Ливана.

Эти требования противоречат резолюции Совбеза ООН 1701, принятой в 2006 году, чтобы прекратить войну Израиля с Ливаном. Она предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии. Также документ подразумевает разоружение вооруженных группировок в Ливане, чего не сделала «Хезболла».

«Мы говорим о 1701-й [резолюции] с усиленным контролем. Наш главный посыл заключается в том, что если ливанская армия и ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане, UNIFIL. — РБК) будут делать больше, то ЦАХАЛ будет делать меньше, и наоборот», — пояснил израильский чиновник.

Американский чиновник усомнился, что Бейрут и международное сообщество согласятся на эти условия, поскольку они серьезно подорвут суверенитет Ливана. При этом американские источники изданий признали, что миротворцы ООН в Ливане, по сути, не выполняли условия 1701-й резолюции и не препятствовали широкому развертыванию военной инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана.

Собеседники изданий отмечают, что сам Хохштейн настаивает на увеличении контингента регулярной ливанской армии на юге страны, который в основном контролирует «Хезболла», до как минимум 8 тыс. военных. Также он хочет расширить мандат миротворцев ООН, с тем чтобы они могли помогать ливанской армии предотвращать развертывание вооруженных лиц или групп, которые не находятся под контролем ливанского правительства, вблизи границы с Израилем.

Среди прочих спецпосланник США встретится в Бейруте со спикером ливанского парламента Набихом Берри. Он накануне заявил Al-Arabiya, что визит Хохштейна — «последний шанс перед выборами в США достичь урегулирования» конфликта в Ливане.

«Хезболла» поддержала палестинскую исламистскую группировку ХАМАС после нападения ее бойцов на южные территории Израиля 7 октября прошлого года и начала войны в секторе Газа. Ливанская группировка регулярно обстреливает север Израиля.

Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы», назвав целью вернуть жителей северных территорий в свои дома. В ходе операции были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.

За это время позиции миротворцев ООН несколько раз подвергались атакам израильских танков. Несколько военных были ранены. Это вызвало критику со стороны ООН и Евросоюза и беспокойство со стороны США. Нетаньяху заявил, что сожалеет о ранениях, но призвал вывести контингент миротворцев с этих территорий, поскольку они представляют «живой щит» и «заложников» «Хезболлы».