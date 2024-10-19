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Операция Израиля в Ливане ,  
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Боррель призвал к «более жестким» полномочиям ООН в Ливане

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Миротворцы ООН в Ливане в экстренных случаях могут только позвонить армии Ливана, а сами действовать не вправе, обратил внимание главный дипломат ЕС
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Миротворцам ООН в Ливане необходимо дать больше полномочий и право действовать автономно, пока они ограничены, заявил журналистам глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед саммитом министров обороны G7 в Неаполе, передает AFP.

«В Ливане сложился новый политический контекст, полный опасностей, но он также потенциально может привести к изменениям. Самым важным является возможность страны наконец построить свой полный суверенитет, подорванный внешними игроками. Необходимо предпринять пять основных шагов», — написал он в X.

По мнению дипломата, ключевыми задачами являются немедленное прекращение огня, проведение выборов президента, «более жесткий мандат» для сил ООН, доставка необходимой гуманитарной помощи и реализация резолюции Совета Безопасности ООН № 1701, а также исключительное размещение армии Ливана на юге страны.

Резолюцию № 1701 приняли в 2006 году, она ознаменовала завершение войны между Израилем и Ливаном. В частности, документ предусматривает, что на юге Ливана могут быть размещены только ливанская армия и силы ООН.

Миссия всемирной организации — Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, английский вариант — UNIFIL). Впервые она начала работу в 1978 году. Мандат военнослужащих обязывает их следить за прекращением боевых действий, обеспечивать доступ гражданских лиц к гумпомощи, помогать Ливану в обеспечении безопасности «голубой линии» — границы с Израилем. Мандат ВСООНЛ ежегодно продлевается Советом Безопасности.

«Мандат миротворцев сейчас не является исполнительным. То есть, если они патрулируют местность и они обнаруживают ракетную установку «Хезболлах», — все, что они могут сделать, это позвонить ливанской армии и призвать ее принять меры. Но они не могут ничего сделать с ней сами», — отметил Боррель.

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Фото:Artorn Pookasook / Reuters

Глава европейской дипломатии полагает, что после ликвидации Израилем лидера ХАМАС Яхъи Синвара в регионе «открылась новая перспектива», которой следует воспользоваться для прекращения огня, освобождения израильских заложников и поиска «политической перспективы». «Для министра обороны Италии Гвидо Крозетто было хорошей идеей организовать встречу министров обороны G7. У нас есть много тем для разговора. Ситуации в Ливане и на Украине являются наиболее неотложными», — добавил Боррель.

Предложения Борреля об усилении миротворцев прозвучали вскоре после нескольких инцидентов между армией Израиля и ВСООНЛ. Миссия ООН сообщала, что 10 октября двое миротворцев получили ранения после того, как танк ЦАХАЛ Merkava обстрелял смотровую вышку в штаб-квартире миссии в Эн-Накуре, на следующий день миротворец был ранен в Эн-Накуре в ходе перестрелок вблизи позиции, а 13 октября два танка Merkava разрушили главные ворота и «силой ворвались» на позиции ООН на юге Ливана — Израиль тогда пояснил, что танки эвакуировали раненых. Евросоюз осудил происходящее, обеспокоенность происходящим выражал и Пентагон.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху требовал от ООН вывести из зоны боевых действий на юге Ливана и «из опорных пунктов «Хезболлы» своих миротворцев, поскольку они представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы». «Это ставит под угрозу как их самих, так и жизни наших солдат», — объяснил политик.

11 октября ВСООНЛ сообщили, что танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстрелял наблюдательную вышку их штаб-квартиры в городе Накура на юге Ливана. В результате двое миротворцев были ранены, их госпитализировали.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ливан Жозеп Боррель Евросоюз миротворцы ООН Хезболла
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