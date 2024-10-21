Умер главный противник Эрдогана проповедник Гюлен
В США умер Фетхуллах Гюлен, глава объявленной в Турции террористической организации ФЕТО. Об этом сообщает издание Haberturk со ссылкой на портал ФЕТО. Информацию о смерти проповедника в своих социальных сетях подтвердил племянник лидера ФЕТО Эбуселеме Гюлен.
Гюлена президент Турции Реджеп Эрдоган называл «вдохновителем» попытки государственного переворота, который произошел в 2016 году. Эрдоган требовал выдачи жившего в США проповедника. Сам Гюлен отрицал свою причастность к перевороту.
Гюлен являлся проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» (от тур. «служение») и одним из наиболее влиятельных политчиеских деятелей Турции. ФЕТО (FETO) — это название, которое этой организации дали власти Турции («террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»).
Многие годы Гюлен и Эрдоган были политическими союзниками, несмотря на то, что с 1999 года Гюлен проживал в Соединенных Штатах. Окончательно отношения политиков испортились в 2013 году на фоне беспорядков из-за застройки парка Гези в Стамбуле — Гюлен тогда поддержал протестующих. После этого власти начали обвинять сторонников Гюлена, занимавших высокие посты в судебной системе страны, в организации давления на чиновников и бизнесменов, поддерживавших Эрдогана.
Все это проходило на фоне укрепления власти самого Эрдогана — в 90-е годы он занимал пост мэра Стамбула, с 2003 года по 2014-й был премьер-министром, и, наконец, десять лет назад был избран президентом.
В июне 2017 года Гюлена лишили гражданства Турции. Анакара пыталась добиться заморозки активов сторонников Гюлена, и, предположительно, организовывала за ними слежку в других странах.
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