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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Политика ,  
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Турция арестует 249 сотрудников МИДа по подозрению в связях с Гюленом

Турецкая прокуратура подготовила ордер на арест 249 сотрудников Министерства иностранных дел из-за подозрений в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году, передает телеканал NTV. Полицейские уже арестовали 91 человек.

По данным следствия, в 2010–2013 году они попали на работу в МИД путем махинаций.

По данным Reuters, полиция уже задержала 78 человек в 43 провинциях Турции. Розыск оставшихся 171 подозреваемого продолжается.

Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года. Военные попытались захватить стратегические в Анкаре, Стамбуле и других городах, но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось сохранить власть. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 248 человек, более 2 тыс. пострадали.

В организации протестов обвинили Гюллена, который эмигрировал в Пенсельванию в 1990-х годах. Турция требует от Вашингтона его экстрадиции, а его последователи в Турции считаются террористами.

Теги: Турция, Фетхуллах Гюлен, МИД
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