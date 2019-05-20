Турция арестует 249 сотрудников МИДа по подозрению в связях с Гюленом

Турция арестует 249 сотрудников МИДа по подозрению в связях с Гюленом

Турецкая прокуратура подготовила ордер на арест 249 сотрудников Министерства иностранных дел из-за подозрений в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году, передает телеканал NTV. Полицейские уже арестовали 91 человек.

По данным следствия, в 2010–2013 году они попали на работу в МИД путем махинаций.

По данным Reuters, полиция уже задержала 78 человек в 43 провинциях Турции. Розыск оставшихся 171 подозреваемого продолжается.

Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года. Военные попытались захватить стратегические в Анкаре, Стамбуле и других городах, но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось сохранить власть. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 248 человек, более 2 тыс. пострадали.

В организации протестов обвинили Гюллена, который эмигрировал в Пенсельванию в 1990-х годах. Турция требует от Вашингтона его экстрадиции, а его последователи в Турции считаются террористами.