Гладков сообщил о столбах дыма над Белгородом после обстрела
Жилой дом загорелся в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, вижу несколько столбов черного дыма. Первая информация, которая поступила, — горит один жилой дом», — сказал он, отметив, что данные уточняются. Глава региона выехал на место происшествия.
В предыдущий раз Белгород попадал под атаку 19 октября, тогда на подлете к городу сбили несколько воздушных целей. Пострадавших не было, при падении осколков повреждения получили газопровод и пять автомобилей.
Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине.
В начале октября Гладков рассказал, что в результате атак ВСУ в регионе повреждено более 35 тыс. домов и квартир. Больше всего разрушений пришлось на приграничный Шебекинский городской округ, а также Белгород и Белгородский район.
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов