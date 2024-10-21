Гладков сообщил о столбах дыма над Белгородом после обстрела

По предварительным данным, в результате обстрела загорелся жилой дом, информация уточняется. Глава региона выехал на место происшествия

Жилой дом загорелся в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, вижу несколько столбов черного дыма. Первая информация, которая поступила, — горит один жилой дом», — сказал он, отметив, что данные уточняются. Глава региона выехал на место происшествия.

В предыдущий раз Белгород попадал под атаку 19 октября, тогда на подлете к городу сбили несколько воздушных целей. Пострадавших не было, при падении осколков повреждения получили газопровод и пять автомобилей.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала боевых действий на Украине.

В начале октября Гладков рассказал, что в результате атак ВСУ в регионе повреждено более 35 тыс. домов и квартир. Больше всего разрушений пришлось на приграничный Шебекинский городской округ, а также Белгород и Белгородский район.