На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом и пригородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
В городе при падении осколков повреждения получили газопровод и пять автомобилей. По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
В 18:20 была объявлена ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Сигнал действовал шесть минут.
Минобороны России днем отчитывалось об уничтожении одного беспилотника над Белгородской областью, еще один перехватили в ночь на 19 октября.
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