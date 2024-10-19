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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и пригороду, повреждены газопровод и пять автомобилей, сообщил Гладков. Предварительно, пострадавших нет. В регионе объявляли ракетную опасность
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Белгородом и пригородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

В городе при падении осколков повреждения получили газопровод и пять автомобилей. По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

В 18:20 была объявлена ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Сигнал действовал шесть минут.

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Фото:vvgladkov / Telegram
После начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В частности, 19 октября Гладков сообщал о ранении двух мирных жителей в Шебекино и селе Вязовое.

Минобороны России днем отчитывалось об уничтожении одного беспилотника над Белгородской областью, еще один перехватили в ночь на 19 октября.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Россия Украина Белгород ПВО беспилотники
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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