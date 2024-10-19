Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и пригороду, повреждены газопровод и пять автомобилей, сообщил Гладков. Предварительно, пострадавших нет. В регионе объявляли ракетную опасность

Фото: Минобороны России

Над Белгородом и пригородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

В городе при падении осколков повреждения получили газопровод и пять автомобилей. По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

В 18:20 была объявлена ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Сигнал действовал шесть минут.

После начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В частности, 19 октября Гладков сообщал о ранении двух мирных жителей в Шебекино и селе Вязовое.

Минобороны России днем отчитывалось об уничтожении одного беспилотника над Белгородской областью, еще один перехватили в ночь на 19 октября.