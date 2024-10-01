Гладков: за 2,5 года из-за обстрелов повреждено более 35 тыс. домов и квартир

Гладков назвал число поврежденных домов и квартир в регионе за 2,5 года

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За последние 2,5 года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области получили повреждения более 35 тыс. домов и квартир, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В общей сложности за 2,5 года в результате атак ВСУ в Белгородской области повреждено более 35 тыс. домов и квартир», — написал Гладков.

Он уточнил, что около 25 тыс. из них строители уже восстановили.

Больше всего разрушений пришлось на приграничный Шебекинский городской округ, город Белгород и Белгородский район.

По его словам, в Белгороде 58 подрядчиков ремонтируют и восстанавливают 1518 домов и квартир. В Белгородском районе 38 застройщиков работают на 1385 объектах, а на территории Шебекинского округа на 2200 объектах работают 29 подрядчиков.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам артиллерии и атакам беспилотников со стороны ВСУ.

Так, 1 октября в результате обстрела села Тишанка Волоконовского района повреждения получили Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры.