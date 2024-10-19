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Политика ,  
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Трое взрослых и ребенок пострадали при обстрелах Белгородского района

Гладков: четверо, включая ребенка, пострадали при атаке Белгородского района

Четыре человека, в том числе ребенок пострадали в результате обстрела украинскими силами Белгородского района, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Все четверо, в том числе 12-летняя девочка, пострадали при обстрелах поселка Октябрьский: населенный пункт подвергался им трижды за вечер.

Девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Ее доставили в Октябрьскую районную больницу на попутном транспорте, там подростку оказали первую помощь. После этого ребенка на скорой отвезли в детскую областную клиническую больницу.

Двух женщин с различными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Еще один мужчина сам обратился в Октябрьскую районную больницу с осколочным ранением ноги. Его направили в ту же больницу, что и двух женщин.

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