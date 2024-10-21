Politico раскрыл, как Трамп может проиграть и все равно стать президентом

Трамп может обратиться к 12-й поправке, которая позволяет избрать президента контролируемой республиканцами палате представителей — если ни один из кандидатов не набрал 270 голосов выборщиков или их выбор не утвержден Конгрессом

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может стать президентом США, даже проиграв ноябрьские выборы, пишет журнал Politico, побеседовав с десятками собеседников, среди которых конгрессмены, партийные чиновники, сотрудники избирательных комиссий и эксперты по конституционному праву.

Собеседники журнала предположили, что события могут разворачиваться так:

Трамп углубит недоверие к результатам выборов, выдвигая необоснованные или преувеличенные обвинения в широко распространенном подлоге и обращаясь в суд с требованием не признавать действительными достаточное количество бюллетеней, чтобы изменить результат в колеблющихся штатах. Давление на должностных лиц на уровне штатов и округов, которые должны воспротивиться утверждению итогов голосования, что не помешает процессу, но станет рычагом давления на конгрессменов и законодателей штатов. Трамп обратится к законодательным органам штатов, где большинство за Республиканской партией, с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Он будет рассчитывать, что конгрессмены-республиканцы поддержат альтернативных выборщиков, либо откажут собравшимся для утверждения результатов выборщикам-демократам. После этого политик попытается добиться, чтобы Конгресс не утвердил 270 голосов выборщиков, отданных за Харрис, после чего избрание президента передадут в Палату представителей, где республиканцы могут набрать достаточное количество голосов для избрания Трампа следующим президентом.

Для финального четвертого пункта необходимо, чтобы спикер палаты представителей (сейчас — республиканец Майк Джонсон) манипуляциями не позволил коллегии выборщиков утвердить кого-либо победителем выборов. Это задействует механизм «условные выборов» в палате представителей, при котором каждая делегация от штата получает один голосов. Республиканцы обладают 26 делегациями, демократы — 22, две другие разделены пополам.

Согласно 12-й поправке к Конституции США, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов коллегии выборщиков, новый Конгресс, который должен будет приведен к присяге 3 января, выбирает президента. Сенат выбирает вице-президента. Простое большинство, 26 голосов делегаций штатов, назначает нового президента. В 1824 году ни один из кандидатов не получил большинства голосов выборщиков, что привело к условным выборам. Палата представителей выбрала президентом Джона Адамса, который получил только 84 голосов выборщиков, хотя лидером гонки был Эндрю Джексон с 99 голосами.

Утверждает результаты коллегии выборщиков вице-президент, а не спикер палаты представителей, но Джонсон все равно может повлиять на исход событий, например, организовав давление на избирательные комиссии штатов для аннулирования протоколов, утверждает New York Times. При этом опрошенные газетой эксперты усомнились, что Джонсон сможет заручиться для этого достаточной поддержкой.

Как выяснил Politico, Демократическая партия прорабатывает эти сценарии. Для успеха Трампу необходимо отсутствие среди конгрессменов достаточного числа умеренных республиканцев, готовых выступить против него.

В середине октября Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли он уважать и способствовать мирной передаче власти, и назвал мирным процесс утверждения победителем Джо Байдена в 2021 году, когда его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, несколько человек погибли. «Были любовь и мир», — оценил Трамп.

Байден выразил сомнение в том, что в этот раз процесс пройдет спокойно. Схожие подозрения разделяет треть опрошенных американцев, следует из августовского исследования YouGov.