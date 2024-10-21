Сенатор Грэм спросил, «какого черта» республиканцы поддерживают Харрис
Члены Республиканской партии, поддерживающие на выборах президента США демократку Камалу Харрис вместо своего однопартийца Дональда Трампа, вызывают недоумение, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире NBC.
«Каждый республиканец, поддерживающий ее — какого черта вы делаете? Вы поддерживаете самого радикального кандидата в истории американской политики», — обратился Грэм.
Сенатор добавил: «Что вы делаете? Пытаетесь убедить меня, что риторика Дональда Трампа представляет опасность этой стране? Опасность этой стране представляет политика [президента Джо] Байдена и Харрис. Ее отпечатки пальцев повсюду в этой катастрофе. И я не выдержу еще четыре года этого дерьма». Он связал поддержку Харрис с поддержкой еще четырех лет «отстойной политики» и поинтересовался, зачем республиканцам «благословлять такую ерунду».
В свой предвыборной кампании Харрис старается завоевать голоса умеренных республиканцев, недовольных спорной риторикой Трампа. Она пообещала назначить члена Республиканской партии в свою администрацию в случае победы. Публично о поддержке Харрис объявили несколько видных республиканцев, среди которых бывший вице-президент Дик Чейни, сенаторы и даже бывшие сотрудники администрации Трампа в 2017-2021 годах.
Харрис настроена победить в Аризоне — одном из колеблющихся штатов, опираясь на умеренных республиканцев, симпатизирующих покойному сенатору Джону Маккейну. Как объясняет NBC, эти избиратели в 2020 году помогли выиграть Байдену, который стал первым демократом-победителем в этом штате за четверть века.
Местный политконсультант-республиканец Барретт Марсон пояснил NBC, что за Харрис «трудно голосовать», ведь она проводит иную политику, нежели пытался проводить Маккейн. «Но, с другой стороны, она не хочет свергать правительство. Она не хочет устанавливать диктатуру. Она не хочет давать указание Министерству юстиции начать арестовывать республиканцев тут и там», — пояснил Марсон и назвал этот контраст вполне достаточным, чтобы демократка получила голос республиканцев. Он подчеркнул, что такой выбор не очень нравится сторонникам Маккейна, но сделать его стало проще из-за поведения Трампа.
«В чем суть этих выборов: нравится вам Трамп или нет? Дело не в Камале Харрис», — соглашается Роб Глисон, который был председателем Республиканской партии в Пенсильвании, когда Трамп победил на выборах в 2016 году.
Выборы президента США состоятся примерно через две недели, 5 ноября, но в некоторых штатах уже началось предварительное голосование.
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